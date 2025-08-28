Четверг, 28 Августа 2025 12:07

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян 28 августа приняла 11-е поколение учителей-лидеров программы "Teach for Armenia".

Как передает пресс-служба ведомства, участники программы успешно завершили 7-недельную программу фонда "Академия лидерства учителей", получили сертификаты на 30 кредитов и уже переехали в общины, чтобы работать учителями в школах ряда населённых пунктов республики. Среди участников программы также есть сотрудники ведущих IT-компаний, которые будут преподавать в школах на условиях неполной занятости, стимулируя интерес детей к естественным наукам и IT-предметам.

Приветствуя участников встречи, Жанна Андреасян отметила многолетнее сотрудничество с фондом, подчеркнув, что оно способствует вовлечению учителей, эффективной организации учебного процесса и распространению новых подходов. Министр поблагодарила участников программы за готовность осуществлять педагогическую деятельность в различных общинах Армении.

"В рамках программы в школах задействованы не только учителя, но и лидеры, которые своим примером, инициативой и стилем работы меняют среду и способствуют формированию новой культуры. Очень часто ваше присутствие становится началом перемен, которые продолжаются и после вашего ухода. Уверена, что наступающий учебный год станет периодом открытий. Ваш энтузиазм и преданность делу позволят вам преодолеть трудности. В конце года вы увидите результаты своего труда в глазах детей, и это самая ценная награда для учителя", - отметила министр, обращаясь к участникам встречи.

Она также особо выделила предложения и замечания учителей по совершенствованию государственной образовательной политики. В этом контексте министр призвал участников программы активно использовать возможности, предоставляемые государством, пройдя добровольную сертификацию, что позволит им повысить заработную плату, продолжая педагогическую карьеру.

Касаясь нового стандарта общего образования и изменений в содержании программы, министр подчеркнула принцип автономии: "Мы хотим, чтобы школы были проактивными и имели возможность обсуждать вопросы и принимать решения. Мы придаём большое значение развитию педагогической автономии, чтобы наши учителя чётко знали свои права и имели свободу в принятии решений по выбору учебников, методикам, планированию уроков и всем другим педагогическим вопросам. При этом также необходима готовность учиться друг у друга, обмениваться опытом и совместно формировать здоровую и корпоративную атмосферу. Уверена, что лидерство - один из ключевых навыков, который необходимо развивать у учителей и директоров школ для полноценной реализации педагогической автономии".

Руководитель программы "Teach for Armenia" Маргарита Хамоян поблагодарила Министерство за многолетнее плодотворное сотрудничество. "Я рада, что мы преследуем одну и ту же цель - видеть в школах и общинах людей, которые делают первый шаг к переменам", - сказала она.

В ходе встречи с министром участники программы рассказали о своих ожиданиях, программах и целях работы в различных регионах Республики Армения.