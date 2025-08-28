Четверг, 28 Августа 2025 12:06

АрмИнфо. Контрольный комитет компании <Электрические сети Армении> (ЭСА) опубликовал ответ Управления защиты интересов Республики Армения руководителю Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ). Переписка касается решения Стокгольмского арбитража.

Так в ответ на письмо главы КРО Месропа Месропяна руководителю аппарата премьера от 6 августа, руководитель Офиса представителя по международным правовым вопросам Липарит Дрмеян отмечает, что решением Чрезвычайного арбитража от 22 июля т.г. нет прямого поручения приостановить административное производство, инициированное решением главы КРОУ от 18 июля.

Отмечается, что решением Чрезвычайного арбитража Армения обязана воздержаться от применения поправок, недавно принятых парламентом в законы <Об энергетике> и <Об органе по регулированию общественных услуг>, а также от любых дальнейших шагов, направленных на изъятие активов ЭСА. В частности, власти также должны воздержаться от изменения устава и руководящих органов компании, назначения временного управляющего ЭСА, а при назначении - уполномочить его действовать исключительно в качестве исполнительного органа. Арбитраж запретил правительству Армении также отзывать лицензии на деятельность компании, организовать и проводить аукционов по продаже акций ЭСА, изъятие активов компании и их продажа/передача, а также каким-либо образом ограничивать естественную деловую активность <Элсетей>.

<Что касается исполнения арбитражного решения, то, как правило, оно подлежит обязательному и немедленному исполнению для сторон с момента вынесения срочного решения>, - говорится в ответе руководителя Офиса представителя по международным правовым вопросам.

Липарит Дрмеян также ответил, что необходимость внутригосударственного признания и принудительного исполнения арбитражного решения может возникнуть только в том случае, если одна сторона арбитража не выполняет решение в добровольном порядке. В этом случае другая сторона обращается в уполномоченный внутригосударственный суд с требованием о признании решения и его принудительного исполнения, которое может быть отклонено только на ограниченных основаниях, предусмотренных Нью-Йоркской конвенцией <О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений>.

Напомним, что 18 июля решением главы Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Романос Петросян был назначен временным управляющим ЭСА в рамках административного производства и применения превентивных мер в отношении "Элсетей". Назначение Петросяна произошло на фоне заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о возможном огосударствлении "Электрических сетей Армении", принадлежащих группе компаний <Ташир". 21 июля директор по продажам и исполняющий обязанности главы компании "Электрические сети Армении" (ЭСА) Давид Казинян был освобожден от занимаемой должности.

22 июля глава группы компаний <Ташир> Самвел Карапетян (ранее арестованный после того, как выразил публичную поддержку ААЦ) и его семья выиграли арбитражный спор против правительства Армении по делу об огосударствлении ЭСА.

Тем не менее, правительство Армении, <по-своему> трактуя решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, заявило, что <объем вопросов (спора), рассматриваемых в неотложном деле, отличается от целей решения о назначении временного управляющего и объема действий, которые должен предпринять последний>. <Уважая обеспечительные меры, применяемые иностранными арбитражными решениями, одновременно все обязаны руководствоваться законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и процедуры признания и исполнения арбитражных решений>, - говорилось в заявлении армянского кабмина. Временный управляющий ЭСА Романос Петросян, в свою очередь отметил, что решение арбитража обретет юридическую силу в Армении только после соответствующего решения суда и с 24 июля начал производить кадровые изменения в руководящем составе <Элсетей Армении>. Глава Минюста РА Србуи Галян, в свою очередь, отметила, чторешение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, вынесенное в пользу Самвела Карапетяна в арбитраже против Армении, не подлежит обязательному исполнению, если оно противоречит общественному порядку. Она также заверила, что в случае национализации ЭСА Самвел Карапетян получит компенсацию.