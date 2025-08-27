Среда, 27 Августа 2025 19:55

АрмИнфо. 2 сентября в 18:30 соберёмся на площади Свободы, возвысим свой голос и покажем, что мы не забыли свою историю, не отступимся от своих прав и боремся за будущее. Об этом говорится в заявлении государственного министра Республики Арцах Нжде Искандаряна.

"Пусть 2 сентября станет не только днём памяти, но и днём укрепления глубокого чувства единства, веры и ответственности. 2 сентября - одна из важнейших страниц в новейшей истории нашего народа. Это день, когда народ Арцаха с твёрдой волей и несгибаемым духом провозгласил свою независимость - неотъемлемое право жить свободно и достойно. Сегодня, когда многие из нас разбросаны по разным городам и странам, мы как никогда должны помнить, что Арцах - это не просто территория, а наша идентичность, история и невосполнимая ценность. Пространственные расстояния никогда не должны нарушать наше духовное и национальное единство. Сохраняя наш язык, культуру, веру и историческую память, мы сохраним и священную идею Арцаха. Единством и солидарностью мы сможем защитить права и справедливые требования нашего народа"- говорится в заявлении госминистра Арцаха.