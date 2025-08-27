Arminfo.info


 Среда, 27 Августа 2025 19:55
Александр Аванесов

Госминистр Арцаха: пусть 2 сентября станет не только днём памяти, но и днём укрепления чувства единства, веры и ответственности

Госминистр Арцаха: пусть 2 сентября станет не только днём памяти, но и днём укрепления чувства единства, веры и ответственности

АрмИнфо. 2 сентября в 18:30 соберёмся на площади Свободы, возвысим свой голос и покажем, что мы не забыли свою историю, не отступимся от своих прав и боремся за будущее. Об этом  говорится в заявлении государственного министра Республики Арцах Нжде Искандаряна.

"Пусть 2 сентября станет не только днём памяти, но и днём укрепления глубокого чувства единства, веры и ответственности. 2 сентября - одна из важнейших страниц в новейшей истории нашего народа. Это день, когда народ Арцаха с твёрдой волей и несгибаемым духом провозгласил свою независимость - неотъемлемое право жить свободно и достойно. Сегодня, когда многие из нас разбросаны по разным городам и странам, мы как никогда должны помнить, что Арцах - это не просто территория, а наша идентичность, история и невосполнимая ценность. Пространственные расстояния никогда не должны нарушать наше духовное и национальное единство. Сохраняя наш язык, культуру, веру и историческую память, мы сохраним и священную идею Арцаха.  Единством и солидарностью мы сможем защитить права и справедливые требования нашего народа"-  говорится в заявлении госминистра Арцаха. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Госминистр Арцаха: пусть 2 сентября станет не только днём памяти, но и днём укрепления чувства единства, веры и ответственностиГосминистр Арцаха: пусть 2 сентября станет не только днём памяти, но и днём укрепления чувства единства, веры и ответственности
На средства На средства "ЗММК" завершились реставрационные работы в церкви Святого Степаноса
В Вашингтоне вопрос о Конституции Армении не обсуждался - министрВ Вашингтоне вопрос о Конституции Армении не обсуждался - министр
Государство направило 800 млн. драмов на реконструкцию Музея­ института Геноцида армян и Мемориального комплекса Цицернакаберд - министрГосударство направило 800 млн. драмов на реконструкцию Музея­ института Геноцида армян и Мемориального комплекса Цицернакаберд - министр
Плановые отключения электроэнергии 28 августа Плановые отключения электроэнергии 28 августа
Экс-министр: Продолжу вкладывать свой опыт и знания во благо нашего общества и государстваЭкс-министр: Продолжу вкладывать свой опыт и знания во благо нашего общества и государства
Ереванский суд освободил бывшего депутата Национального Собрания РА из под стражи под подписку о невыезде.Ереванский суд освободил бывшего депутата Национального Собрания РА из под стражи под подписку о невыезде.
Посол Армении рассказал о членстве в ШОС и развитии сотрудничества с КитаемПосол Армении рассказал о членстве в ШОС и развитии сотрудничества с Китаем
От учебников к учебным папкам: С нового учебного года школы Армении переходят к новым стандартам образованияОт учебников к учебным папкам: С нового учебного года школы Армении переходят к новым стандартам образования
Военный атташе США проводил армянских миротворцев в КосовоВоенный атташе США проводил армянских миротворцев в Косово
В МИД Турции отреагировали на слова Нетаньяху по Геноциду армян в Османской империиВ МИД Турции отреагировали на слова Нетаньяху по Геноциду армян в Османской империи
Арсен Торосян стал министром труда и социальных вопросов Армении, а Нарек Мкртчян - послом в СШААрсен Торосян стал министром труда и социальных вопросов Армении, а Нарек Мкртчян - послом в США
Главный тренер сборной Армении опубликовал список футболистов, приглашённых на матчи с Португалией и ИрландиейГлавный тренер сборной Армении опубликовал список футболистов, приглашённых на матчи с Португалией и Ирландией
Cуд отклонил ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении экс-депутата НС Рубена АкопянаCуд отклонил ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении экс-депутата НС Рубена Акопяна
Эксперт: Антиармянская риторика Азербайджана будет развиваться новыми темпамиЭксперт: Антиармянская риторика Азербайджана будет развиваться новыми темпами
Один из киевских парков будет переименован в честь Сергея ПараджановаОдин из киевских парков будет переименован в честь Сергея Параджанова
Жанна Андреасян: Большая половина памятников Армении нуждается в восстановлении и укрепленииЖанна Андреасян: Большая половина памятников Армении нуждается в восстановлении и укреплении
Возможному покупателю ЭСА придется считаться с высокими рисками: КазинянВозможному покупателю ЭСА придется считаться с высокими рисками: Казинян
Алиев: Произошедшее в Вашингтоне 8 августа является концом армяно-азербайджанского противостоянияАлиев: Произошедшее в Вашингтоне 8 августа является концом армяно-азербайджанского противостояния
Разговоры властей о национализации <Элсетей Армении> - это лишь политическая нарратива, которой кормят электорат: Давид КазинянРазговоры властей о национализации <Элсетей Армении> - это лишь политическая нарратива, которой кормят электорат: Давид Казинян
СК: В первом полугодии 2025 года сумма ущерба, причиненного уголовными делами, составила 5,5 млрд драмовСК: В первом полугодии 2025 года сумма ущерба, причиненного уголовными делами, составила 5,5 млрд драмов
17 человек в Горисе были госпитализированы после отравления во время кутежа17 человек в Горисе были госпитализированы после отравления во время кутежа
Казинян: Серж Саргсян и Самвел Карапетян в свое время спасли ЭСАКазинян: Серж Саргсян и Самвел Карапетян в свое время спасли ЭСА
Временный управляющий ЭСА занимается <благотворительностью> за счет Самвела Карапетяна: бывший и.о. заместителя исполнительного директора компанииВременный управляющий ЭСА занимается <благотворительностью> за счет Самвела Карапетяна: бывший и.о. заместителя исполнительного директора компании
Глава КРОУ Армении оказался в статусе <смертника>. По делу ЭСА правительство взвалило на него всю ответственность, в том числе, финансовую: Давид КазинянГлава КРОУ Армении оказался в статусе <смертника>. По делу ЭСА правительство взвалило на него всю ответственность, в том числе, финансовую: Давид Казинян
В В "Ераблуре" состоится торжественная церемония открытия мемориальоного комплекса "Зов Арцаха"
Директору школы в Армении предъявлены обвинения в финансовых махинацияхДиректору школы в Армении предъявлены обвинения в финансовых махинациях
Америабанк - лидер ипотечного рынка с долей более 22%Америабанк - лидер ипотечного рынка с долей более 22%
Музей-институт Геноцида армян получил в дар рукописный плач Карапета Артиняна, пережившего резню в АданеМузей-институт Геноцида армян получил в дар рукописный плач Карапета Артиняна, пережившего резню в Адане
В Ереване пройдет всероссийская акиця В Ереване пройдет всероссийская акиця "Ночь кино"
Сотрудники КГД Армении выявили случай уклонения от налогообложения  в  особо круппном размере со стороны  одного из спортивных клубовСотрудники КГД Армении выявили случай уклонения от налогообложения  в  особо круппном размере со стороны  одного из спортивных клубов
Глава МИД Армении провел телефонный разговор с коллегой из КыргызстанаГлава МИД Армении провел телефонный разговор с коллегой из Кыргызстана
МВД Армении: В госбюджет страны поступило более 11 млрд драм за нарушение ПДД с применением бонусной системыМВД Армении: В госбюджет страны поступило более 11 млрд драм за нарушение ПДД с применением бонусной системы
СК: возмещен ущерб, причиненный государству, в размере 595 млн драмовСК: возмещен ущерб, причиненный государству, в размере 595 млн драмов
Нетаньяху впервые заявил, что признает Геноцид армян в Османской империиНетаньяху впервые заявил, что признает Геноцид армян в Османской империи
Даути: Великобритания выразила готовность тесно работать с Арменией и Азербайджаном по мирной повесткеДаути: Великобритания выразила готовность тесно работать с Арменией и Азербайджаном по мирной повестке
Партия АРФ  Партия АРФ  "Дашнакцутюн" зовет граждан Армении на митинг
Представители Омбудсмена Армении в Сюнике ознакомились с ситуацией в воинской части МО РАПредставители Омбудсмена Армении в Сюнике ознакомились с ситуацией в воинской части МО РА
Землетрясение на юге России ощутили и в АрменииЗемлетрясение на юге России ощутили и в Армении
30 сентября состоится очередной съезд правяшей в Армении партии 30 сентября состоится очередной съезд правяшей в Армении партии "Гражданский договор"
Плановые отключения электроэнергии 27 августаПлановые отключения электроэнергии 27 августа
Серж Саргсян раскритиковал действия властей в отношении Электрических сетей АрменииСерж Саргсян раскритиковал действия властей в отношении Электрических сетей Армении
Вопрос выражения недоверия премьер-министру все еще в нашей повестке - Серж СаргсянВопрос выражения недоверия премьер-министру все еще в нашей повестке - Серж Саргсян
Палата моды и одежды анонсировала дату Yerevan Fashion Week-2025Палата моды и одежды анонсировала дату Yerevan Fashion Week-2025
Пашинян и Даути подтвердили готовность вывести армяно-британские отношения на уровень стратегического партнерстваПашинян и Даути подтвердили готовность вывести армяно-британские отношения на уровень стратегического партнерства
Армения и Великобритания обсудили ситуацию на Южном КавказеАрмения и Великобритания обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Суд отказался прекратить уголовное преследование по одному из эпизодов  в отношении  третьего президента  РАСуд отказался прекратить уголовное преследование по одному из эпизодов  в отношении  третьего президента  РА
Армения и Великобритания договорились поднять сотрудничество на уровне стратегического партнерстваАрмения и Великобритания договорились поднять сотрудничество на уровне стратегического партнерства
В Азербайджане назвали возможную дату принятия решения по упразднению МГ ОБСЕВ Азербайджане назвали возможную дату принятия решения по упразднению МГ ОБСЕ
Армения примет участие в фестивале Эмира Кустурицы Kustendorf ClassicАрмения примет участие в фестивале Эмира Кустурицы Kustendorf Classic
Депутат НС: В Армении наблюдается ситуация тотальной несвободыДепутат НС: В Армении наблюдается ситуация тотальной несвободы
Замминистра обороны России и посол Ирана обсудили ситуацию на Южном КавказеЗамминистра обороны России и посол Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Тегеран: Региональный механизм Тегеран: Региональный механизм "3+3" должен сохранять активность
Оппозицинер: Алиев не подписывает мирный договор, чтобы сохранить окно для войныОппозицинер: Алиев не подписывает мирный договор, чтобы сохранить окно для войны
27 августа начнутся предварительные слушания по делу бывшего депутата НС  Рубена Акопяна - адвокат27 августа начнутся предварительные слушания по делу бывшего депутата НС  Рубена Акопяна - адвокат
Двое сотрудников МВД получили взятку за за покровительство и совершение незаконных действий в пользу директора коммерческой организацииДвое сотрудников МВД получили взятку за за покровительство и совершение незаконных действий в пользу директора коммерческой организации
В аэропорту В аэропорту "Звартноц" задержан гражданин иностранного государства
Внеочередные выборы в Армении, с точки зрения Трампа и Алиева, будут означать попытку Пашиняна уклониться от выполнения взятых обязательств: ПолитологВнеочередные выборы в Армении, с точки зрения Трампа и Алиева, будут означать попытку Пашиняна уклониться от выполнения взятых обязательств: Политолог
Замглавы МИД Армении рассказал о приоритетах работы со странами Центральной Азии и дальнего ВостокаЗамглавы МИД Армении рассказал о приоритетах работы со странами Центральной Азии и дальнего Востока
Снос мемориального комплекса Снос мемориального комплекса "Цицернакаберд" начался под видом "реконструкции" - Давид Ананян бьет тревогу
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Антиармянская риторика Азербайджана будет развиваться новыми темпамиЭксперт: Антиармянская риторика Азербайджана будет развиваться новыми темпами
Политик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мирПолитик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мир
Аналитик: Заявления о том, что азербайджано-карабахский конфликт Аналитик: Заявления о том, что азербайджано-карабахский конфликт "завершён",  не имеют под собой оснований
Востоковед: Говорить об эпохе мира по состоянию на сегодня нельзяВостоковед: Говорить об эпохе мира по состоянию на сегодня нельзя
Эксперт: Никто в Армении не может тайно и единолично принимать судьбоносные для страны решенияЭксперт: Никто в Армении не может тайно и единолично принимать судьбоносные для страны решения
Читать больше
Комментируемые
Мера пресечения командиру отряда Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
Политик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мирПолитик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мир
Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту ГулянуАзербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятияОппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и АлбаниейТрамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об АрцахеПашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажуБилеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу
Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслахСоветник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении АзербайджанаКонгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
В Белом доме подписана В Белом доме подписана "декларация о мире"
Партия Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
Америабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторамиАмериабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторами
Плановые отключения электроэнергии 31 июля Плановые отключения электроэнергии 31 июля
Пашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждениеПашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждение
Мнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания  от судьбоносных для Армении вопросовМнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания  от судьбоносных для Армении вопросов





МВФ: В 2025 году Казахстан обогнал Россию по ВВП на душу населенияМВФ: В 2025 году Казахстан обогнал Россию по ВВП на душу населения