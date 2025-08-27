Среда, 27 Августа 2025 19:47

АрмИнфо. 25 августа предстоятель Сюникской епархии, епископ Макар совершил повторное освящение церкви Святого Степаноса XVII века в селе Пухрут укрупнённой общины Каджаран. Реставрационные работы в церкви длились около двух лет и проводились на средства ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" при поддержке администрации общины Каджаран и жителей села.

На церемонии повторного освящения присутствовали представители духовенства Сюника, руководство "ЗМКК", глава общины Каджаран, сотрудники общины, члены совета старейшин и гости.

Церемония положила начало новой эре духовной и культурной жизни региона. В общине реализован ещё один проект, имеющий историческое, культурное и духовное значение, который, в свою очередь, будет способствовать развитию туризма и других смежных отраслей.

В советские годы, как и многие церкви, здание церкви Святого Степаноса было превращено в склад, а после обретения независимости святыня была просто заброшена. После почти столетнего перерыва она вновь приняла верующих, положив начало современной истории поселения.

Пухрут - древнее село с многовековой историей. Первые упоминания о поселении встречаются под названием Бехорот в налоговой ведомости Татевского монастыря X века.