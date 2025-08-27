Среда, 27 Августа 2025 19:43

АрмИнфо. В Вашингтоне вопрос о Конституции РА не обсуждался. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, Армения не брала на себя никаких обязательств перед Азербайджаном по изменению Конституции. "Конституция не обсуждалась в Вашингтоне, и у нас нет никаких обязательств перед какой-либо третьей страной менять нашу конституцию", - отметил он.

Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор с Арменией будет подписан лишь после того, как будут внесены поправки в действующий Основной закон РА.

Напомним, что само интервью появится в эфире в 21:45 по местному времени.