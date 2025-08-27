Среда, 27 Августа 2025 19:41

АрмИнфо. Как в Мемориальном комплексе Цицернакаберд, так и в Музее-институте Геноцида армян возникли серьезные проблемы из-за изначально непродуманной водоотводной системы. Об этом в ходе пресс-конференции 27 августа заявила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

Она заметила, что по этой причине дождевые воды создали риски с точки зрения хранения архивных материалов Музея, и дальнейшего укрепления и сохранения памятника Мемориала. Назвав это место одним из самых важных, Андреасян сообщила, что государство направило 800 млн. драмов на его реконструкцию.

Работы, по ее словам, проводятся поэтапно, чтобы не создавать препятствий для естественной деятельнсоти Комплекса и Музея, и с соблюдением всех законодательных требований. "Никакие работы, даже на этапе проектирования, не могли получить утверждения без положительного заключения научно- методического совета", - сказала глава МОНКС. Учитывая важность памятника, Андреасян заметила, что до старта работ состоялись многочисленные обсуждения с широким вовлечением экспертного сообщества.

Она заверила, что как Мемориал, так и Музей будут восстановлены в своем изначальном виде, а работы должны завершиться по истечению 300 дней - то есть до конца 2026 года.