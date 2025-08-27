Среда, 27 Августа 2025 18:23

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 2, 7, 8, 10, 12 на улице Исаакяна, жилые дома 45, 47, 49 51, 55, 59 на улице Налбандяна, жилые дома 1, 3 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5 на улице Корюна, жилые дома 10, 11 и частные дома 4, 6, 6/1 на переулке Корюна , и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 16, 16а на улице Исаакяна, жилые дома 5, 5а, 5б, 5г, 5д на пр. Маштоца, жилеы дома 36, 38, 40, 40а на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично ряды 5-10 в Сари Таге и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Аван Еревана:

11։00-16։00 частично жилые дома квартала “Туманян”, частично частные дома улицы Алма-Ата, частично частные дома на улице А. Шагиняна, частично частные дома на 2-ом переулке улицы Худякова, частично частные дома на 3-ем переулке улицы Худякова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Нор Норк Еревана:

10։00-16։00 частично улица Вильнюса, школа N197 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 1, 2, 169, 171 на улице Башинджагяна; частично улица Маргаряна;

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 частные дома на переулке Ачемяна, жилые дома 16, 18 на улице Ачемяна, жилые дома 59, 69, 71 на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улице Глинки и переулке Глинки, также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частные дома на 35-ой улице, частные дома на улице Х. Даштенци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Нор Ареше;

в Араратской области:

10։00-11։30 частично села Мргануш, Верин Двин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично села Зангакатун, Таперакан, Аралез и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30 -12։30 частично село Малишка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 общины Нор Артамет, Нор Гехи;

в Котайк ской области:

11:00-17:00 частично жилой дом 8 на улице Гарни, общины Нор Гехи, Нор Артамет, частично община Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал ‘Мгер Мкртчян”, частично квартал ‘Хачатур Абоян” в селе Ариндж; села Атис и Зовашен;

в Лорий ской области:

11:00-17:00 села Памбак, Караберд, Гуц, пастбище Кехфала;

в Тавуш ской области:

10:30-16:00 села Мовсес, Верин Кармир Ахбюр, Норашен,Чоратан, Арцваберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16:30 частично город Берд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Кармир Ахбюр; села Мовсес, Норашен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.