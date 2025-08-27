Среда, 27 Августа 2025 17:51

АрмИнфо. Теперь уже бывший министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян выступил с заявлением, в котором поблагодарил власти за оказанное доверие в период его работы на посту главы ведомства.

"Я вступил в эту должность в период, когда наша страна в послевоенный период переживала серьёзный кризи. За это время я работал над тем, чтобы использовать свой опыт и знания для решения проблем, развития отрасли и повышения качества жизни особо уязвимых групп населения. За последние 4 с лишним года нам удалось реализовать ряд важных шагов, включая несколько пересмотров размеров пенсий и пособий, внедрение механизма возврата средств и увеличение безналичного оборота пенсий и пособий с 0 до более чем ста миллиардов драмов. Мы реализовали множество новых программ и мероприятий, среди которых я хотел бы выделить программу жилищной поддержки в приграничных сельских населённых пунктах, которая была запущена с нуля и за короткое время предоставила тысячам семей возможность построить собственное жильё и иметь собственную крышу над головой, а также внести вклад в развитие приграничных сообществ. Были разработаны важнейшие отраслевые документы: демографическая стратегия и Стратегия занятости, полностью внедрена новая система оценки функциональных возможностей человека, разработана и утверждена правовая основа для применения одной из важнейших реформ, что позволило провести пилотную апробацию и подготовить к полноценному внедрению новую систему оценки уязвимости. Также приятно отметить, что за последние годы нам удалось успешно привлечь Министерство не только к участию в ряде международных площадок, но и самим создать площадку, где представители разных стран получили возможность представить свой передовой опыт, обменяться идеями и реализовать совместные инициативы. В предыдущие годы также была проведена масштабная работа по полноценному созданию Единой социальной службы, предоставляемые услуги постоянно совершенствовались для более оперативного и эффективного реагирования на потребности граждан.

За это время мы приложили максимум усилий к цифровизации услуг и создали Единую информационную систему социальной защиты Республики Армения.

Значительная работа была также проделана по созданию центров самостоятельного проживания и переоснащению учреждений по уходу.

Что касается наших вынужденных переселенцев, то мы также превратили процесс их поддержки в свою повседневную работу. Мы находимся на важном этапе комплексного решения проблем, и я надеюсь, что, помимо оказания социальной помощи, реализуемая жилищная программа позволит нам добиться ожидаемого результата и полностью решить вопрос жилищных условий наших соотечественников.

Работа в этой области бесконечна, и я уверен, что мои коллеги с честью продолжат планомерную реализацию начатых программ и мероприятий.

Хочу поблагодарить коллег из Правительства, Национального Собрания, гражданского общества и международных организаций за доверие, плодотворное сотрудничество и постоянное внимание к этой сфере. Выражаю благодарность сотрудникам Министерства, подведомственных органов - Единой социальной службы, Технологического центра "Норк" и всех подведомственных ГНКО - за их преданность делу.

Выражаю особую благодарность нашим специалистам, работающим в детских учреждениях, и представителям старшего поколения за заботливое отношение к подопечным, добросовестный труд и ежедневную самоотверженность.

Выражаю также благодарность правоохранительным органам за активное сотрудничество с Министерством в целях предотвращения возможных коррупционных рисков в сфере и, при необходимости, принятия соответствующих мер.

Выражаю также благодарность журналистам, которые на протяжении многих лет беспристрастно и добросовестно освещают работу в этой сфере, способствуя повышению осведомленности общественности.Выражаю особую благодарность Премьер-министру Республики Армения за то, что он доверил мне этот ответственный путь. Я продолжу вкладывать свой опыт и знания во благо нашего общества и государства", - говорится в заявлении экс-министра.

Напомним, что указом президента Нарек Мкртчян назначен послом Армении в США.