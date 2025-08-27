Среда, 27 Августа 2025 17:39

АрмИнфо. Ереванский суд общей юрисдикции административного района Ачапняк освободил бывшего депутата Национального Собрания РА Рубена Акопяна из под стражи под подписку о невыезде.

Ранее сегодня судья Давид Аргаманян отклонил ходатайство адвокатов Акопяна о прекращении уголовного преследования в отношении экс- депутата. В свою очередь, сторона обвинения просила суд продлить срок ареста на 2 месяца. После обсуждений вопроса судья принял решение изменить меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Напомним, что Рубену Акопяну инкриминируются призывы к насильственному захвату власти.