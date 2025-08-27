Среда, 27 Августа 2025 17:30

АрмИнфо. С нового учебного года учащиеся с 1 по 11 класс будут действовать в соответствии с новым образовательным стандартом. Об этом в ходе пресс-конференции 27 августа сообщила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

Напомнив, что процесс к переходу к новому стандарту начался еще в 2023 году, министр сообщила, что за это время было издано свыше 220 новых учебников - новых в контексте своего содержания и методологических подходов. Более того, 45% этих учебников имели альтернативы. То есть, по опредленным предметам учителя имели возможность выбрать какой из них более приемлем для организации учебного процесса.

Андреасян заверила, что в контексте качества содержания новых учебников не может быть беспокойства.

"Мы не хотим идти на компромисы. Например химия и биология - важные предметы, и если мы не имеем положительного профзаключениея в контексте качества, то эти книги не будут изданы только ради издания. Мы имеем установленную планку относительно качества. И пока мы не получим положительной оценки, школы продолжат использовать старые учебники", - отметила глава МОНКС. При этом она заверила, что к 1 сентября у школ не будет проблем с нехваткой учебников.

Министр рассказала, что учебники старого образца используются в основном сегодня учащимися 10-11 классов по таким предметам как химия, биология, русский язык, алгебра. Отлельная работа ведется с французским языком, в рамках которой ведомство сотрудничает с Посольством Франции.

Вместе с тем она рассказала, что в рамках тендера не было получено положительного заключения по учебнику естествознания для 11 классов и истории Армении - для 10-11 классов. В этом ключе министр сообщила, что обучение ведется по, так называемым, учебным папкам, которые представляют собой совокупность необходимых материалов по каждой теме, требуемых для изучения предмета.

В целом Андреасян рассказала, что школы Армении будут постепенно отказываться от использования учебников старшеклассниками. "Потому что учащиеся старших классов должны изучать лишь те предметы, за исключением обязательных, которые соответствуют их профориентации. И это могут быть совершенно разные дисциплины, начиная от экономики, заканчивая агротехнологиями", - сказала она. Учитывая, что речь идет не о стандартных предметах, издание учебников по которым не предусмотрено, эти учебные папки помогут более эффективно организовать образовательный процесс.