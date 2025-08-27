Среда, 27 Августа 2025 17:03

АрмИнфо. Атташе по вопросам обороны посольства США в Армении полковник Мэттью Кроу пожелал удачи очередному контингенту армянской миротворческой бригады, направляющейся в Косово для поддержки миссии Сил НАТО для Косово (KFOR). Об этом сообщает перс-служба посольства США в Армении.

В дипмиссии напомнили, что с 2004 года Армения неизменно представлена в составе миссии KFOR, демонстрируя свою приверженность миру и стабильности в регионе.

"Армения остается одним из крупнейших участников KFOR среди стран, не входящих в НАТО, превосходя по этому показателю несколько государств-членов НАТО и ЕС. Эта неизменная приверженность подчеркивает роль Армении как надежного партнера в региональных операциях по обеспечению безопасности и ее готовность сотрудничать с силами союзников", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что посольство США гордится поддержкой участия Армении в составе KFOR. "Это соответствует общим целям укрепления коалиций и развития прочного партнерства с Арменией в сфере безопасности в кавказском регионе", - добавили в посольстве.