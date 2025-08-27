Среда, 27 Августа 2025 16:58

АрмИнфо. В МИД Турции отреагировали на слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что он признает Геноцида армян в Османской империи.

"Заявление Нетаньяху относительно событий 1915 года является попыткой использовать болезненные события прошлого в политических целях. Нетаньяху, которого судят за его роль в геноциде, совершенном против палестинского народа, пытается скрыть преступления, совершенные им и его правительством.

Мы осуждаем и отвергаем это заявление, несовместимое с историческими и правовыми фактами", - заявили в МИД Турции.

На высказывания Нетаньяху отреагировал и исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян, который отметил, что если Нетаньяху искренен в признании Геноцида армян, то должен незамедлительно разорвать связи с Азербайджаном и оказать давление на Турцию в политике отрицания этого преступления против человечности.

"Позиция Нетаньяху в отношении давно откладываемого Израилем признания Геноцида армян - на фоне его поддержки блокады и геноцида армян-христиан Арцаха со стороны Азербайджана, а также на фоне постоянных угроз Армянскому христианскому кварталу Иерусалима и серьёзных и постоянных нарушений международного права в секторе Газа, подобных этнической чистке в Арцаха, учиненном Азербайджаном, - должна, если она представляет собой нечто большее, чем просто попытку тактического прикрытия своих преступлений, сопровождаться резким разрывом военного союза Израиля с Азербайджаном и публичным давлением на Турцию с требованием прекратить отрицание и препятствование правосудию в отношении Геноцида армян", - говорится в публикации Амбаряна в Твиттер (Х) диаспоральной организации.

Ранее премьер Израиля на уточнение почему, ни один премьер Израиля не признает Геноцид армян, заявил, что "Вот, я признаю".