Среда, 27 Августа 2025 16:54

АрмИнфо. Сегодя, 27 августа президент РА Ваагн Хачатурян подписал ряд указов, согласно которым произведены изменения в составе правительства Армении.

В частности, согласно указу, Нарек Мкртчян освобожден от должности министра труда и социальных вопросов РА. На его место назначен Арсен Торосян.

Еще одним указом Хачатуряна, посол Армении в США Лилит Макунц отозвана со своей должности. Новым послом РА в США стал Нарек

Мкртчян, который в правящей партии "Гражданский договор" курировал вопросы внешнеполитических связей политсилы.