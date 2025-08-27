АрмИнфо. Главный тренер национальной сборной Армении по футболу Егише Меликян опубликовал
список футболистов, приглашённых в команду перед матчами отборочного раунда чемпионата мира 2026 г. против Португалии и Ирландии.
Вратари
Генри Авагян - "Пюник"
Огньен Чанчаревич - "Ноа"
Арсен Бегларян - "Алашкерт"
Защитники
Камо Оганесян - "Арарат-Армения"
Степа Мкртчян - "Осиек" (Хорватия)
Эрик Пилоян - "Урарту"
Эдгар Григорян - "Арарат-Армения"
Георгий Арутюнян - "Пушкаш Академия" (Венгрия)
Наир Тикнизян - "Црвена Звезда" (Сербия)
Сергей Мурадян - "Ноа"
Альберт Хачумян - "Арарат"
Полузащитники
Жирайр Шагоян - "Арарат-Армения"
Нарек Агасарян - "Урарту"
Гор Манвелян - "Ноа"
Ваан Бичахчян - "Легия Варшава" (Польша)
Эдуард Сперцян - "Краснодар" (Россия)
Артак Дашян - "Ноа"
Эдгар Севикян - "Ференцварош" (Венгрия)
Оганес Арутюнян - "Арарат-Армения"
Артур Серобян - "Арарат-Армения"
Даниэль Агбалян -:"Пюник"
Угочукву Кристиан Иву - "Рубин" (Казань, Россия)
Карен Налбандян - "Алашкерт"
Нападающие
Лукас Мануэль Селараян - "Атлетико Бельграно" (Аргентина)
Грант-Леон Ранос - "Боруссия Менхенгладбах" (Германия)
Норберто Бриаско Балекян - "Химнасия Ла Плата" (Аргентина)
Тигран Барсегян - "Слован Братислава" (Словакия) Полузащитник "Фарул"> Нарек Григорян не присоединится к сборной из-за травмы.
Национальная сборная Армении с 31 августа проведёт учебно-тренировочный сбор в Техническом центре ФФА/Академии футбола.
6 сентября сборная примет Португалию на Республиканском> стадионе имени Вазгена Саргсяна. Матч начнётся в 20:00 по ереванскому времени.
9 сентября сборная снова на Республиканском> стадионе имени Вазгена Саргсяна встретится с Ирландией. Поединок начнётся в 20:00 по ереванскому времени.