Среда, 27 Августа 2025 16:22

АрмИнфо. Главный тренер национальной сборной Армении по футболу Егише Меликян опубликовал

список футболистов, приглашённых в команду перед матчами отборочного раунда чемпионата мира 2026 г. против Португалии и Ирландии.

Вратари

Генри Авагян - "Пюник"

Огньен Чанчаревич - "Ноа"

Арсен Бегларян - "Алашкерт"

Защитники

Камо Оганесян - "Арарат-Армения"

Степа Мкртчян - "Осиек" (Хорватия)

Эрик Пилоян - "Урарту"

Эдгар Григорян - "Арарат-Армения"

Георгий Арутюнян - "Пушкаш Академия" (Венгрия)

Наир Тикнизян - "Црвена Звезда" (Сербия)

Сергей Мурадян - "Ноа"

Альберт Хачумян - "Арарат"

Полузащитники

Жирайр Шагоян - "Арарат-Армения"

Нарек Агасарян - "Урарту"

Гор Манвелян - "Ноа"

Ваан Бичахчян - "Легия Варшава" (Польша)

Эдуард Сперцян - "Краснодар" (Россия)

Артак Дашян - "Ноа"

Эдгар Севикян - "Ференцварош" (Венгрия)

Оганес Арутюнян - "Арарат-Армения"

Артур Серобян - "Арарат-Армения"

Даниэль Агбалян -:"Пюник"

Угочукву Кристиан Иву - "Рубин" (Казань, Россия)

Карен Налбандян - "Алашкерт"

Нападающие

Лукас Мануэль Селараян - "Атлетико Бельграно" (Аргентина)

Грант-Леон Ранос - "Боруссия Менхенгладбах" (Германия)

Норберто Бриаско Балекян - "Химнасия Ла Плата" (Аргентина)

Тигран Барсегян - "Слован Братислава" (Словакия) Полузащитник "Фарул"> Нарек Григорян не присоединится к сборной из-за травмы.

Национальная сборная Армении с 31 августа проведёт учебно-тренировочный сбор в Техническом центре ФФА/Академии футбола.

6 сентября сборная примет Португалию на Республиканском> стадионе имени Вазгена Саргсяна. Матч начнётся в 20:00 по ереванскому времени.

9 сентября сборная снова на Республиканском> стадионе имени Вазгена Саргсяна встретится с Ирландией. Поединок начнётся в 20:00 по ереванскому времени.