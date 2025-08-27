Среда, 27 Августа 2025 16:11

АрмИнфо. 27 августа Ереванский городской суд общей юрисдикции административного района Ачапняк отклонил ходатайство стороны защиты бывшего депутата Национального Собрания РА Рубена Акопяна о прекращении уголовного преследования.

Напомним, что 70-летний общественный и политический деятель Рубен Акопян обвиняется в совершении преступления по статье "Публичные призывы, направленные на захват власти". В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.