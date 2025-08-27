Arminfo.info


Марианна Мкртчян

Эксперт: Антиармянская риторика Азербайджана будет развиваться новыми темпами

АрмИнфо.  Антиармянская риторика Азербайджана будет развиваться и дальше новыми темпами за счет поддержания эйфории от новых успехов. Так прокомментировал востоковед Сергей Мелконян выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева в оккупированном арцахском Карвачаре.

Эксперт напомнил, что 21 августа, Ильхам Алиев выступил с речью в Карвачаре, которое выходило за рамки обычной беседы с жителями. Этом ключе востоковед предложил обратить внимание на основные месседжи азербайджанского лидера.

"Во-первых, что Россия специально накачивала Армению и Нагорный Карабах для сдерживания Азербайджана. По его мнению, у армянской стороны не было достаточно средств для покупки вооружения. Поэтому "некоторые страны" бесплатно передавали оружие армянской стороне, чтобы она сохраняла Нагорный Карабах под контролем.  Понятно, что под "некоторыми" странами понимается Россия, поскольку в тот период именно она была главным партнером Еревана в области военно-технического сотрудничества", - отметил он.

По словам Мелоконяна, второй посыл заключается в том, что армянская дипломатия имела успех. Он заметил, что по словам Алиева, "Франция, Россия и Америка вместо того, чтобы разрешить конфликт, прилагали усилия для его замораживания", что позволяло удерживать Нагорный Карабах за армянской стороной. "Данное заявление совпадает с тем, которое Алиев сделал в 2016 году: за закрытыми дверями на Баку оказывается давление для признания Нагорного Карабаха", - заметил эксперт.

По его словам, третий тезис о том, что в Баку трехстороннее заявление от ноября 2020 года воспринимали как акт о капитуляции, то есть в Баку данный документ не воспринимался как шаг к "мирному сосуществованию" и "поиску формулы мира", а как успех давления на Армению.

"За продолжение войны для взятия Карвачара Азербайджан бы заплатил большую цену.  Тут с ним нельзя не согласиться. Но заявление о том, что "Карвачар был взят без единого выстрела" - манипулятивно. Выстрелов было много. Но азербайджанская армия систематично проваливалась в попытках что-то взять в 2020 году", - добавил востоковед.

Мелконян также констатировал, что выдавливание армян и российских миротворцев из Нагорного Карабаха - часть "целенаправленной политики Баку". Политолог обратил внимание, что именно так были названы военные операции по захвату высот в Нагорном Карабахе, а также Лачинского коридора уже после войны 2020 г. ("взятие с ноября 2020 года по сентябрь 2023 года важных стратегических точек, операции "Фаррух", "Гырхгыз", "Сарыбаба" - все это наша славная история, и все это было частью нашей целенаправленной политики>).

"Поэтому комментарии, которые делались в тот период в духе "Ереван признал Нагорный Карабах в составе Азербайджана" или "были столкновения и стычки, в результате которых контроль над позициями перешел азербайджанским ВС", полностью несостоятельны.  Подписанные Заявления - акт капитуляции Армении и мир зависит от Азербайджана. Такие пассажи на уровне главы государства наглядно демонстрируют, как воспринимается "мирный процесс" со стороны Баку: как легализация выполнения его требований со стороны Армении в логике "капитуляции", а не "построения мира"", - отметил Мелконян.

Еще один тезис Алиева, эксперт назвал высказывания о том, что Азербайджан должен быть в любой момент готовым к войне. "Алиев ссылался на наращивание военного потенциала, увеличение числа личного состава, закупку современной техники как необходимые шаги для подготовки к войне. Если с Арменией идет "мирный процесс", то воевать Азербайджан может только с тремя другими соседями - Россией, Ираном или Грузией. И тут вопрос: к войне против кого готовится Азербайджан", - вопрошал востоковед.

По его словам, в целом воинственная риторика с указанием, что "Азербайджан никогда ничего не забудет" резко контрастирует с нарративом о необходимости "перевернуть страницу". "Это все говорит о том, что Баку не планирует жить в мире. Антиармянская риторика будет развиваться и дальше новыми темпами за счет поддержания эйфории от новых успехов. Дополнительно, заявление Алиева является признанием того, что все шаги Баку были направлены на подрыв трехстороннего заявления от ноября 2020 года", - подытожил эксперт. 

