Среда, 27 Августа 2025 15:50

АрмИнфо. В сфере охраны памятников (историко-культурного и духовного наследия) совершается сегодня в разы больше работы, чем было до 2018 года.

Об этом в ходе пресс-конференции 27 августа заявил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян. Для более наглядного сравнения, она сослалась на бюджетные ассигнования, сообщив, что до 2018 года на эти работы выделялось свыше 100 млн. драмов, тогда как сегодня речь идет уже о сумме превышающей 1.8 млрд драмов.

Андреасян заметила, что на территории Армении насчитывается свыше 24 тыс. памятников, большая половина из коих нуждается в восстановлении и укреплении.

Помимо этого, она заметила, что также множество религиозных сооружений - церквей, монастырских комплексов, восстанавливаются за счет госбюджета.

Относительно сохранения памятников, министр сообщила, что ответственность за тот или иной историко-культурный или духовный объект несут те структруы, за которыми они закреплены.

В этом ключе Андреасян отметила, что свыше 300 религиозных структур, памятников переданы или находятся в ведении Армянской Апостольской Церкви. Государству же принадлежат в основном недействующие церкви.

Вместе с тем она указала на важную роль общественности в вопросе сохранения памятников. Андреасян заметила, что недовольна отношением граждан, которое назвала неприемлемым, особннно если речь идет о малоизвестных и редко посещаемых объектах.

Она сообщила, что с целью повышения осознанности, за школами в Армении будет закреплено обязательство нести ответственность за памятники культуры, которые расположены вблизи их школ.