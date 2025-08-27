Среда, 27 Августа 2025 14:58

АрмИнфо. Разговоры властей о национализации <Электрических сетей Армении> - это лишь политическая нарратива, которой кормят электорат. Об этом заявил бывший и.о. заместителя исполнительного директора ЭСА, директор департамента продаж Давид Казинян 27 августа на пресс-конференции.

<У нас не существует национализации, огосударствлении. О какой национализации может идти речь, если один из министров заявляет, что Самвелу Карапетяну будет предоставлена компенсация, то есть ему обязаны выплатить рыночную стоимость плюс 15%. Это означает, что правительство, имея преимущественное право покупки, просто покупает у собственника>, - сказал Казинян.

По его словам, в Армении нет закона о национализации, и не может быть, поскольку это очень рискованно. А в тех странах, где он есть, возникают серьезные проблемы с инвестициями.

И, поясняет он, выходит, что несколько сотен миллионов долларов должны будут выплатить собственнику налогоплательщики из своего кармана. Ровно настолько увеличится долговое бремя, поскольку, по всей вероятности, кредит будет взят под госгарантии. Вдобавок, придется выплатить дивиденды собственнику в несколько десятков миллиардов драмов.

Напомним, что 18 июля решением главы Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Романос Петросян был назначен временным управляющим ЭСА в рамках административного производства и применения превентивных мер в отношении "Элсетей". Назначение Петросяна произошло на фоне заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о возможном огосударствлении "Электрических сетей Армении", принадлежащих группе компаний <Ташир".

22 июля глава группы компаний <Ташир> Самвел Карапетян (ранее арестованный после того, как выразил публичную поддержку ААЦ) и его семья выиграли арбитражный спор против правительства Армении по делу об огосударствлении ЭСА.

Тем не менее, правительство Армении, <по-своему> трактуя решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, заявило, что <объем вопросов (спора), рассматриваемых в неотложном деле, отличается от целей решения о назначении временного управляющего и объема действий, которые должен предпринять последний>. <Уважая обеспечительные меры, применяемые иностранными арбитражными решениями, одновременно все обязаны руководствоваться законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и процедуры признания и исполнения арбитражных решений>, - говорилось в заявлении армянского кабмина.

Временный управляющий ЭСА Романос Петросян, в свою очередь отметил, что решение арбитража обретет юридическую силу в Армении только после соответствующего решения суда и с 24 июля начал производить кадровые изменения в руководящем составе <Элсетей Армении>. Глава Минюста РА Србуи Галян, в свою очередь, отметила, что решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, вынесенное в пользу Самвела Карапетяна в арбитраже против Армении, не подлежит обязательному исполнению, если оно противоречит общественному порядку. Она также заверила, что в случае национализации ЭСА Самвел Карапетян получит компенсацию.