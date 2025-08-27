Среда, 27 Августа 2025 14:21

АрмИнфо. В Главное управление по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности Следственного комитета Республики Армения в первом полугодии 2025 года поступило 143 сообщения, по 127 из которых возбуждены уголовные дела. Об этом говорится в сообщении СК.

Согласно источнику, за отчетный период расследовано 414 уголовных дел (в 2024 году - 306), из них 167 - с 2024 года. Завершено расследование 93 уголовных дела (в 2024 году - 58), из них 73 направлены в суд с обвинительным заключением в отношении 106 лиц (в 2024 году - 43 дела в отношении 73 лиц). Тем самым, количество производств увеличилось на 69,7%. По 1 делу о применении принудительной медицинской помощи составлен итоговый акт и направлено в суд (в 2024 году - 1), прекращено 19 дел (в 2024 году - 11), зарегистрировано 88 завершенных процессуальных и доказательственных действий (в 2024 году - 54), 39 дел направлены в другой орган, 34 дела объединены, 160 дел переданы на второе полугодие 2025 года (в 2024 году - 142).

Сумма ущерба, причиненного уголовными делами, завершенными в первом полугодии 2025 года, составила 5 млрд 496 млн 814 тыс. драмов, из которых взыскано 42 млн 520 тыс. драмов.