Среда, 27 Августа 2025 14:15

АрмИнфо. 17 человек в Горисе были госпитализированы после отравления во время кутежа. Об этом сообщает Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов РА.

Согласно источнику, сообщение об отравлении поступило от Сюникского регионального филиала ГНКО "Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний", который сообщил о госпитализации 17 граждан в Горисский медицинский центр с заболеваниями желудочно­кишечного тракта и предварительным диагнозом "острое экзогенное пищевое отравление".

В результате оперативно проведенных контрольных мероприятий было установлено, что самочувствие граждан ухудшилось во время кутежа, организованного в павильоне под названием "Посики ахпюр" в Горисе.

Инспекторы Сюникского регионального центра взяли пробы продуктов питания, потребленных на месте (арбуз, колбаса, бастурма, салат из курицы с майонезом, овощи-гриль, баклажаны, помидоры, шашлык из свинины, хашлама из говядины), и направили их на бактериологическое лабораторное исследование. Результаты лабораторного исследования будут опубликованы.