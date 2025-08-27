Среда, 27 Августа 2025 14:10

АрмИнфо. Власти Армении в лице временного управляющего ЗАО <Электрические сети Армении> (ЭСА) Романоса Петросяна пытаются пропиариться за счет средств собственника компании, арестованного Самвела Карапетяна. Об этом заявил бывший и.о. заместителя исполнительного директора ЭСА, директор департамента продаж Давид Казинян 27 августа на пресс-конференции, комментируя решение Петросяна выплатить сотрудникам компании дополнительные премии за счет фонда премиальных выплат руководящего состава.

Ранее Романос Петросня на своей странице в соцсети написал, что Генеральная дирекция ЭСА и директора филиалов не получили премии за июль, в результате чего в фонде оплаты труда компании образовалась дополнительная экономия в размере около 20 миллионов драмов. <Эти средства, по отдельному распоряжению временного управляющего ЭСА, в качестве дополнительных премий будут пропорционально распределены между примерно 1000 сотрудников ЭНА, чье вознаграждение за июль (зарплата + премия) не превысило 200 тысяч драмов (с учетом налогов). В результате их вознаграждение за этот месяц увеличится еще на 10-15%. В эту группу входят сотни контролеров, техников, сборщиков, слесарей, рабочих, водителей и других специалистов: всего 947 человек>, - написал он.

<При формировании тарифа Комиссия по регулированию общественный услуг (КРОУ) включает фонд оплаты труда - это чётко определённая, конкретная цифра. С 2015 года по настоящее время владелец ЭСА Самвел Карапетян выделил на 11,6 млрд драмов больше зарплатного фонда, установленного комиссией для ЭСА. То есть в месяц примерно на 150 млн драмов больше>, - заявил сегодня Казинян.

В противном случае, пояснил он, руководствуясь установленным КРОУ зарплатным фондом, пришлось был сократить сотрудников или зарплату примерно на 1,5 - 1,8 млрд драмов в год.

<Предположим, что собственник компании все еще платит эти 150 млн драмов в месяц, они сократили эту сумму на 20 млн драмов, и пытаются представить это как акт благотворительности. Тогда, не было бы более моральным перед тем, как все это делать, заявить, что это средства собственника, а не суммы из фонда оплаты труда>, - подчеркнул он.

<У собственника есть и было, есть и будет неотъемлемое право больше не выделять собственные средства, то есть решать: больше не хочу давать 150 миллионов в месяц, укладывайтесь в установленный зарплатный фонд. Самвел Карапетян, на мой взгляд, не идет на это по нескольким причинам: во-первых, как <государственник>, он не наказывает ни руководителя, ни начальство, ни комиссию, во-вторых, в случае уменьшения суммы, выделяемой из собственного кармана, однозначно должны быть произведены сокращения, должны быть уволены сотрудники. А сотрудники будут сокращены из числа профессиональной команды, а не из тех, кого он привел. В-третьих, в таком случае ЭСА пойдет на полный крах>, - сказал Давид Газинян.

При этом, указал он, временный управляющий ЭСА уже успел уволить около 45-50 сотрудников компании. Также немало людей написали заявление об уходе, пойдя на такой шаг под давлением или во избежание проблем.

<Может показаться, что 45-50 человек из 6800 сотрудников - это не так много, однако речь идет в основном о руководящем составе компании. Не знаю, как производятся назначения у них в правительстве, - по партийной принадлежности или по блату, но у нас такого не было. У руководителей были четкие функции, в случае невыполнения которых должностные лица просто не могли бы работать>, - заметил Казинян.

По его мнению, подобными действиями правительство попросту обезглавливает ЭСА с тем, чтобы избавиться от людей, которые не разделяют его политические взгляды.

Напомним, что 18 июля решением главы Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Романос Петросян был назначен временным управляющим ЭСА в рамках административного производства и применения превентивных мер в отношении "Элсетей". Назначение Петросяна произошло на фоне заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о возможном огосударствлении "Электрических сетей Армении", принадлежащих группе компаний <Ташир". 21 июля директор по продажам и исполняющий обязанности главы компании "Электрические сети Армении" (ЭСА) Давид Казинян был освобожден от занимаемой должности.

22 июля глава группы компаний <Ташир> Самвел Карапетян (ранее арестованный после того, как выразил публичную поддержку ААЦ) и его семья выиграли арбитражный спор против правительства Армении по делу об огосударствлении ЭСА.

В 2015 году российская компания "Интер РАО ЕЭС" решила продать свои электроэнергетические активы в Армении, в том числе, и "ЭСА". Покупателем выступила компания Liormand Holdings Limited, которая приобрела 30% акций "Электросетей Армении", а остальные 70% акций были выкуплены компанией "Ташир Капитал".