 Среда, 27 Августа 2025 14:09
Наира Бадалян

Глава КРОУ Армении оказался в статусе <смертника>. По делу ЭСА правительство взвалило на него всю ответственность, в том числе, финансовую: Давид Казинян

АрмИнфо. Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении своим решением должен приостановить деятельность назначенного властями управляющего <Элсетями>, между тем он выступает в роли <смертника>. С такой оценкой выступил бывший и.о. заместителя исполнительного директора компании ЗАО <Электрические сети Армении> (ЭСА), директор департамента продаж Давид Казинян 27 августа на пресс-конференции.

Казинян отметил, что для осуществления определенных действий в качестве обеспечительной меры в рамках промежуточного решения Стокгольмского арбитража ранее председатель Совета директоров ЗАО <Электрические сети Армении> Нарек Карапетян направил письмо главе КРОУ Месропу Месропяну.

В ответ глава Регулятора ответил, что это не входит в его полномочия. Однако позже стало известно, что он направил письмо руководителю аппарата правительства. В нем, в частности, Месропян просил уточнить позицию правительства относительно обращения Нарека Карапетяна приостановить действие решения главы КРОУ от 18 июля об инициировании административного производств и применения превентивных мер в отношении <Элсетей>, а также назначении временного управляющего ЭСА.

Уже в ответ на запрос Месропяна в Офисе представителя Армении по международным правовым вопросам аппарата кабмина отметили, что решением Чрезвычайного арбитража Армения обязана воздержаться от применения поправок, недавно принятых парламентом в законы <Об энергетике> и <Об органе по регулированию общественных услуг>, а также от любых дальнейших шагов, направленных на изъятие активов ЭСА. Власти также должны воздержаться от изменения  устава и руководящих органов компании, назначения временного управляющего ЭСА, а при назначении - уполномочить его действовать исключительно в качестве исполнительного органа. Суд запретил правительству Армении также отзывать лицензии на деятельность компании и каким-либо образом ограничивать естественную деловую активность <Элсетей>.

<Суть в том, что соответствующее управление аппарата правительства заявляет следующее: что касается исполнения арбитражного решения, то, как правило, оно подлежит обязательному и немедленному исполнению для сторон с момента вынесения срочного решения>, - пояснил Казинян.

 

При этом, замечает бывший и.о. заместителя исполнительного директора, они не настаивают на приостановку производства, инициированного КРОУ, поскольку еще до известных законодательных поправок Комиссия имела подобные полномочия, чего нельзя утверждать о решении о назначении временного управляющего.

<И, получается, что правительство (в лице Офиса по международно-правовым вопросам аппарата кабмина) создает имитацию - заявляет, что, мол, высказало свое мнение, но, поскольку КРОУ независимая структура, то она самостоятельно должна принять решение>, - заявляет Казинян.

Так не работают правительства, продолжает он. Если государство взяло на себя определенные обязательства в рамках международных договоров (рассмотрение дела проходило в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) на основании Соглашения между Арменией и Кипром о поощрении и взаимной защите инвестиций от 18 января 1995 года -ред.), и данные договора прошли проверку на соответствие Конституции РА, одобрены парламентом, то они обладают юридическим верховенством по отношению ко внутреннему законодательству.

<Теперь мяч на стороне КРОУ>, - подчеркивает Казинян. Между тем, руководитель Комиссии, после получения всей информации, заявляет председателю Совета директоров ЭСА, что вопрос за пределами полномочий КРОУ.

<Сколько бы не пытались заверить, что Комиссия независимый орган, все мы понимаем, что это не так. Мы это неоднократно доказывали>, - указывает Казинян. По его словам, еще до законодательных изменений власти заявляли о скором назначении временного управляющего, однако глава КРОУ <в качестве санкции> мог выбрать другие меры. Помимо этого, Комиссия не имеет никакого реального контроля над нынешним управляющим Романосом Петросяном, поскольку последний, в ходе осуществления производства, не стал бы публиковать бы данные о процессе.

<Управляющий ведет себя очень разнузданно, без оглядки на свои полномочия, делает различные заявления, что говорит об отсутствии контроля над ним со стороны Регулятора>, - сказал Казинян, указав на то, что для этой роли был выбран один из первых номеров партии власти <Гражданский договор>, глава государственной контрольной службы, ранее не блеснувший своими управленческими навыками.

В связи с этим Давид Казинян убежден, что глава КРОУ не независим. <Но почему он взял на себя такую ношу, оказался в статусе <смертника>, я не могу сказать>, - заметил он, добавив, что правительство, по сути, взвалило всю ответственность, в том числе, финансовую на главу КРОУ.

Напомним, что 18 июля решением главы Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Романос Петросян был назначен временным управляющим ЭСА в рамках административного производства и применения превентивных мер в отношении "Элсетей".  Назначение Петросяна произошло на фоне заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о возможном огосударствлении "Электрических сетей Армении", принадлежащих группе компаний <Ташир". 21 июля директор по продажам и исполняющий обязанности главы компании "Электрические сети Армении" (ЭСА) Давид Казинян был освобожден от занимаемой должности.

22 июля глава группы компаний <Ташир> Самвел Карапетян (ранее арестованный после того, как выразил публичную поддержку ААЦ) и его семья выиграли арбитражный спор против правительства Армении по делу об огосударствлении ЭСА.

Тем не менее, правительство Армении, <по-своему> трактуя решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, заявило, что <объем вопросов (спора), рассматриваемых в неотложном деле, отличается от целей решения о назначении временного управляющего и объема действий, которые должен предпринять последний>. <Уважая обеспечительные меры, применяемые иностранными арбитражными решениями, одновременно все обязаны руководствоваться законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и процедуры признания и исполнения арбитражных решений>, - говорилось в заявлении армянского кабмина.

Временный управляющий ЭСА Романос Петросян, в свою очередь отметил, что решение арбитража обретет юридическую силу в Армении только после соответствующего решения суда и с 24 июля начал производить кадровые изменения в руководящем составе <Элсетей Армении>. Глава Минюста РА Србуи Галян, в свою очередь, отметила, чторешение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, вынесенное в пользу Самвела Карапетяна в арбитраже против Армении, не подлежит обязательному исполнению, если оно противоречит общественному порядку. Она также заверила, что в случае национализации ЭСА Самвел Карапетян получит компенсацию. 

