АрмИнфо. В ходе предварительного следствия, рассматриваемому Антикоррупционным комитетом РА, установлено, что лицо, занимавшее должность директора ГНКО "Средняя школа Лернута" Ширакской области с 2019 по 2024 год, имея полномочия по управлению имуществом указанной организации, в том числе финансовыми средствами, в течение 2023 года, используя свои должностные полномочия, присвоило из доверенных ему финансовых средств в общей сложности 485 000 драмов. Об этом говорится в сообщении Антикоррупционного комитета.
В частности, в 2023 году вышеуказанное лицо оформило сотрудника на должность сезонного отопительного работника, который не исполнял обязанности, установленные данной должностью, однако лицо, занимавшее должность директора, зная об этом, распорядилось выплатить ему заработную плату. Кроме того, в 2023 году на должность завхоза той же школы был назначен другой человек, который приступил к исполнению своих трудовых обязанностей с 1 января 2024 года. Директор школы, будучи уведомленным об этом, распорядился о выплате заработной платы за предыдущие четыре месяца, тем самым совершив хищение в размере 404 000 драмов.
Директору школы предъявлено обвинение по статье 256, части 2, пункту 2 (2 эпизода) Уголовного кодекса Республики Армения. Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы уголовного дела направлены в Антикоррупционный суд Республики Армения с обвинительным заключением.
