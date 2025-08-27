Среда, 27 Августа 2025 13:02

АрмИнфо. Америабанк удерживает лидерство в банковской системе Армении по портфелю ипотечных кредитов, располагая долей в 22,6% на 30.06.2025г. Об этом отмечается в сообщении Америабанка, где указано, что за I полугодие с.г. ипотечный портфель банка вырос на 12.3 млрд драмов, превысив к июлю 360 млрд драмов.

Примечательно, что в I полугодии 2025 года 45% ипотечных кредитов на покупку квартир через Америабанк было выдано онлайн на платформе MyHome.am.

В сообщении банка подмечено, что в текущем году платформа MyHome пополнилась рядом новых инструментов, делающих транзакции с недвижимостью более удобными и доступными. В частности, платформа позволяет искать, покупать и арендовать недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынке. В этом году также была расширена география представленной на платформе недвижимости, что дает покупателям возможность приобретать недвижимость за рубежом. Зарегистрированные на платформе пользователи также могут воспользоваться рядом скидок и специальных предложений в десятках магазинов техники, мебели, дизайна и строительных материалов.

Кроме того, на этой платформе запущены: 1) Возможность публикации частных объявлений, благодаря которой пользователи-физические лица, идентифицированные как клиенты Америабанка, могут самостоятельно размещать объявления о продаже или аренде недвижимости. Ранее эта возможность была доступна только агентствам недвижимости; 2) Калькулятор ремонта, позволяющий рассчитать бюджет ремонта, выбрав необходимые категории (стены, потолок, пол и т.д.), указав количество строительных материалов и получив расчет по ориентировочным среднерыночным ценам; 3) Возможность оставить отзыв, благодаря которой пользователи могут оценить представленную недвижимость, тем самым обеспечивая прозрачный и надежный опыт пользования сайтом.

Отметим, что Америабанк предлагает широкий спектр ипотечных кредитов: кредиты на приобретение, ремонт и строительство жилой и коммерческой недвижимости, льготные условия кредитования в рамках госпрограмм, а также специальный ипотечный кредит для наших соотечественников из диаспоры. Применяемый банком новый механизм поэтапного кредитования позволяет снизить кредитную нагрузку на этапах приобретения недвижимости до завершения строительства здания.

Напомним, что Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением Армении и играет важную роль в экономике страны. В рамках стратегии цифровой трансформации Банк внедряет и постоянно совершенствует уникальные для рынка продукты, услуги и инновационные платформы, призванные удовлетворить финансовые и нефинансовые потребности клиентов. Америабанк, являясь динамично развивающейся финтех-средой, предлагает комплексные решения для улучшения качества жизни.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.06.2025г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк удерживает первенство по общему кредитному портфелю - $3.9 млрд, охватывая уже 20% суммарного объема кредитов банковской системы Армении. Причем, Америабанк продолжает лидировать как по корпоративным ($2.4 млрд - свыше 61% кредитного портфеля банка), так и розничным кредитам ($1.5 млрд - около 39% кредитного портфеля банка), c долевым охватом на банковском рынке соответственно в 23,4% и 17,7%. На долю ипотеки в общем кредитном портфеле Америабанка приходится почти 24%. В годовом разрезе Америбанк существенно увеличил объем как корпоративных кредитов (на 31%), так и розничных (на 46%) и, в частности, ипотечный портфель удалось нарастить на 39%. Америбанк занимает первенство по кредитованию таких отраслей экономики, как торговля, строительство, сельское хозяйство и промышленность, входит в TOP-3 по кредитованию сферы транспорта и связи, и входит в TOP-5 по кредитованию общепита и сферы услуг.