АрмИнфо. В Ереване состоится показ фильмов российских и армянских режиссеров в рамках всероссийской акции "Ночь кино", которая приурочена Дню российского кино.

Мероприятие состоится 27-28 августа на площадке Дома Москвы . Акция организована при поддержке Министерства культуры России и МИД России. Операторами выступают РОСКИНО и Фонд кино России, в Армении - Посольство России и Фонд кино Армении.

В программе представлены следующие киноработы: "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича", реж. Игорь Волошин (27 августа, 16:00), "Пророк. История Александра Пушкина", реж. Феликс Умаров ( 27 августа, 19:00), "Группа крови", реж. Максим Бриус (28 августа, 16:00), "Огонь в лесу", реж. Амаси Мартиросян, Левон Исаакян (28 августа, 19:00). Вход свободный. Отметим, что Дом Москвы ы Ереване расположен по адресу ул. Аргишти, 7.