Среда, 27 Августа 2025 12:14

АрмИнфо. Сотрудники Комитета государственных доходов Армении выявили случай уклонения от налогообложения в особо крупном размере со стороны одного из спортивных клубов.

Согласно сообщению КГД, сотрудниками Комитета была получена оперативная информация о том, что работники, зарегистрированные в одном из спортивных клубов, получают значительную часть заработной платы наличными, что не отражается в отчётности, представляемой в налоговый орган. Компания также скрывала фактический оборот продаж, уклоняясь от уплаты налогов. В ходе проведенных масштабных мероприятий полученные данные нашли свое подтверждение. На основании полученных материалов в Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Республики Армения направлено сообщение с признаками совершения преступления в особо крупном размере - неуплаты налогов, на основании которого было возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками КГД были проведены обыски по ряду адресов спорткомплекса. Изъяты предметы и документы, необходимые для предварительного расследования. В результате комплексного анализа полученных данных было установлено, что в течение последних пяти лет компания, не предоставляя кассовые чеки и соответствующие бухгалтерские документы, оказывала спортивные услуги ряду клиентов, тем самым скрывая оборот по реализации в размере около 8,6 млрд драмов и не уплачивая в государственный бюджет налоги в размере около 2,3 млрд драмов.

В связи с указанным случаем в отношении одного лица преступной группы было возбуждено публичное уголовное преследование по соответствующей статье Уголовного кодекса Республики Армения, предъявлены обвинения, после чего в качестве причиненного государству ущерба было взыскано 348, 6 млн драмов. Ведется предварительное следствие, проводятся процессуальные и оперативно- розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела, всего круга лиц, участвовавших в преступной группе, применения к ним уголовно-правовых мер, а также полного возмещения ущерба, причиненного предполагаемым преступлением.