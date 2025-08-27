Среда, 27 Августа 2025 12:08

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, последний поздравил армянского коллегу с Вашингтонскими договоренностями.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мирзоян представил подробности достигнутых договоренностей, включая парафирование Соглашения об установлении межгосударственных отношений и мира между Арменией и Азербайджаном, а также возможности, открывающиеся в связи с разблокированием региональной инфраструктуры.

Мирзоян и Кулубаев обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в двустороннем формате и на многосторонних площадках.