Среда, 27 Августа 2025 12:05

АрмИнфо. В Армении по состоянию на 26 августа 113 089 водителей, зарегистрировались на сайте roadpolice.am и получают 20-процентную скидку на штрафы при нарушении правил дорожного движения (ПДД). Об этом говорится в сообщении МВД Армении.

"По состоянию на 26 августа в системе зарегистрировались 113 089 водителей, которые получили возможность воспользоваться поощрительной нормой, сократив размер штрафа на 20%. Было принято 479 279 решений о назначении административного штрафа с использованием бонусной составляющей.

Кроме того, согласно другому нормативному акту, если гражданин оплатит штраф за нарушение ПДД в течение 15 дней, он получит дополнительную скидку в размере 30 процентов. По состоянию на 26 августа 509 275 водителей воспользовались этой бонусной нормой, было принято 2 107 935 решений, и в государственный бюджет поступило более 11 млрд драмов", - заявили в МВД Армении.

В этом ключе в Министерстве призвали водителей неукоснительно соблюдать все правила дорожного движения, а если всё же не удалось избежать нарушения ПДД, то использовать цифровые решения, чтобы платить меньше штрафов.