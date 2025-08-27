Среда, 27 Августа 2025 11:09

АрмИнфо. Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Республики Армения проводит предварительное расследование по факту совершения управляющим по делу о банкротстве, по всей видимости, незаконных действий, повлекших причинение имущественного ущерба в особо крупном размере, а также неуплаты налогов в особо крупном размере.

Согласно СК, в результате комплексных процессуальных и доказательственных действий, проведенных в ходе предварительного расследования, полностью возмещен ущерб, причиненный государству, в размере 595 млн драмов.

О каком деле идет речь и в какой сфере было совершено данное противоправное деяние, не сообщается.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.