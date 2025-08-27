Среда, 27 Августа 2025 11:02

АрмИнфо. Армения и Великобритания в ходе второго раунда стратегического диалога между Арменией и Соединённым Королевством подтвердили приверженность углублению сотрудничества и очертили его направления. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении сообщил государственный секретарь Великобритании по делам Европы, Северной Америки и иностранных дел Стивен Даути.

"У нас состоялись очень важные обсуждения. Я встретился также с премьер-министром, министром иностранных дел. Мы обсудили широкий круг тем: демократию, безопасность, оборону. Отметили нашу приверженность углублению нашего совместного сотрудничества и у нас есть планы расширить взаимодействие, превратив его в партнерство. В целом расширить рамки сотрудничества Армения-Великобритания. У нас были очень важные и конструктивные обсуждения. Мы также обсудили недавние события в Вашингтоне и выразили готовность тесно работать с Арменией и Азербайджаном. Приветствуем усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе. Это исключительно важно для народов всего региона",- отметил британский чиновник.

На уточнении, в чём разница между стратегическим диалогом и стратегическим партнёрством, Даути отметил, что в интенсивности и частоте встреч и мероприятий. По его словам, отношения Армения - Соединённое Королевство развиваются по очень позитивному пути. Он добавил, что обсуждения касаются не только взаимодействия между бизнесом, но и в сферах образования, науки, энергетики.

На уточнение, каким в Лондоне видят своё практическое участие в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, Даути отметил, что на этой неделе посетил Баку и Ереван, встречался с президентом Алиевым и премьер-министром Пашиняном.

"Эти встречи носили конструктивный и положительный характер. Привержены развитию отношений с обеими странами. Мы, друзья и партнёры в этом процессе. Это исторический процесс, который может принести большие выгоды народам всего региона: укрепление мира, коммуникаций и другого. Великобритания взаимодействия с администрацией Трампа и другими международными партнерами может расширить рамки сотрудничества и послать сигналы касательно мира и сотрудничества всему миру", - отметил он.

На уточнение, каким ему видится сотрудничество в сфере безопасности между Лондоном и Ереваном, Даути констатировал, что уже есть достаточно прочное сотрудничество. "Приняты важные решения, в том числе и о назначении военных атташе между Ереваном и Лондоном. Был обсужден широкий спектр вопросов. Параллельно с открытием коммуникаций важно иметь безопасные границы. И уверен, что Великобритания возьмет на себя серьезные обязательства в этом направлении", - сказал он.

Говоря о возможных направлениях между Арменией и Великобританией в условиях диверсификации внешней политики Армении, Даути констатировал, что есть общие фундаментальные принципы - защита суверенитета и территориальной целостности. "Армения сделала правильный шаг в этом направлении, расширяя партнёрские связи в этот сложный геополитический период", - отметил он.

Даути добавил, что новый стратегический диалог предусматривает разные направления: встречи с бизнесом, диаспорой. С его слов открываются широкие возможности с точки зрения развития коммуникаций, регион становится более осязаемым для Запада и Востока, а также для многих стран Центральной Азии. "Думаю, в ближайшие годы откроются широкие возможности. Мы готовы стоять рядом с Арменией и развивать эти возможности в позитивном ключе", - заключил он.