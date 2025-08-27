Среда, 27 Августа 2025 10:51

АрмИнфо. 30 сентября состоится очередной съезд правяшей в Армении партии "Гражданский договор". Вопросы, связанные с его организаций, стали предметом обсуждений на заседании правления партии, которое накануне провел председатель правления, премьер-министр РА Никол Пашинян.

Как передает пресс-служба "ГД", на заседании также правление избрало Армана Андриасяна председателем молодёжной организации партии, а Меланию Арутюнян - секретарём.

Кандидатура Анны Мурадян была утверждена на должность председателя правления территориальной организации Нор Ачн.