Вторник, 26 Августа 2025 20:31

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилые дома 18, 18а на улице Амиряна, жилые дома 11, 15 на пр. Маштоца, жилые дома 83-97 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 18, 20 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 43, 45, 47, 47/1, 49 на улице Ханджяна, жилые дома 23/27, 25/14, 25а, 27/25, 29, 35/38, 104, 110, 116 на улице Налбандяна, жилой дом 25/14 на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 10, 12, 18, 20, 22, 23, 25, 24, 26, 29, 31, 33 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 83, 85, 85а на улице Анрапетутяна,

административный округ Канакер-Зейтун Еревана:

11 ։ 00-17 ։ 00 жилые дома 6/1-11 на улице Давида Анахта;

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 61, 63, 65 на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частные дома 7, 9, 10 в Нор Ареше и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотн ской области:

11:00-17:00 села Мастара, Цахкасар, Зовасар, Гарнаовит;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Урцадзор, Ванашен; частично поселок Воску корзман фабрика в городе Арарат;

10։00 - 11։30 частично села Востан, Неркин Двин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30 -12։30 частично улицы Андраника, Микояна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

14:00-15:30 частично село Азатек;

в Котайк ской области:

11:00-14:30 частично жилой дом 8 на улице Гарни в городе Абовян; частично улица Шаумяна, улица Аветисяна, Ереванское шоссе, кварталы “Еритасардакан”, “Араваин”, школа N4, детский сад N7, ООО “Разданский экспериментальный завод по ремонту двигателей", ЧП “Варужан Мкртчян”, ЧП “Арташес Казарян”, ООО “ХММ Майнинг”, ООО “Штрабаг” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11:00-17:00 квартал ‘Мгер Мкртчян”, частично квартал ‘Хачатур Абовян” в селе Ариндж; частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

абоненты на улицах 34, 35, 36, 37, жилые дома 1, 3, 5, 9, 9/1 на улице Г. Нжде, жилые дома 5, 7, 9 на улице Вазгена Саргсяна, 1-ый тупик Вазгена Саргсяна, улицы П. Севака, Арабкир, Н. Аветисяна, Седрака Джалаляна, А. Арутюняна, Карена Демирчяна, Шираза, Хачанова, Ваана Теряна в общине Зовуни;

в Ширак ской области:

11:00-16:00 села Джрадзор, Бандиван, Охмик, Овтун, Амасийское отделение МВД села Амасия, больница, общинный муниципалитет, отделение соц. службы и прилегающие абоненты в Амасийском регионе;

в Лорий ской области:

11:00-14:00 села Чочкан, Мец Айрум, Покр Айрум и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улица Еркатугаиннери в городе Ахтала.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.