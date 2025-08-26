Вторник, 26 Августа 2025 20:29

АрмИнфо. Должен открыто сказать, что я лично просил Самвела Карапетяна приобрести Электрические сети Армении (ЭСА) у другой российской компании, поскольку они находились в плачевном состоянии. Об этом с журналистами поделился третий президент

Армении, глава Республиканской партии Армении Серж Саргсян. <Нужен был сердобольный человек, который на протяжении долгого времени готов был инвестировать, а не ждать прибыли, что до 2018 года Самвел Карапетян и делал. Мне неизвестно продолжалось ли это после 2018 года, но склонен полагать, что да>, - рассказал Саргсян.

При этом лидер РПА негативно оценил действия властей Армении в отношении Элсетей. <Что значит национализировать? Быстро менять закон, сделать назначения, управлять чужим имуществом, финансовыми ресурсами, уволить людей? Безусловно, плохо к этому отношусь. Но посмотрим, что дальше. Есть решение Арбитражного суда, будут судебные процессы>, - сказал он, не исключив, что все эти действия представителей власти могут быть связаны с предстоящими выборами.

Напомним, что глава группы компаний <Ташир> Самвел Карапетян 18 июня был арестован за <призывы к захвату власти> после того, как выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви (ААЦ). Помимо этого, премьер Никол Пашинян заявил, что <пришло время обсудить вопрос о национализации <Электросетей> (являются частью проекта ГК <Ташир>).

Отметим, что ЗАО <Электрические сети Армении> являются одним из крупнейших налогоплательщиков страны. По результатам 2024 года элсети выплатили государству налогов на общую сумму в 12,2 млрд. драмов.

Выручка компании оценивается почти в 40 млрд драмов ($105 млн). Компания осуществляет крупную инвестиционную программу по модернизации, пришедшей в негодность, технически и морально устаревшей всей электроэнергетической инфраструктуры страны.