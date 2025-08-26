Вторник, 26 Августа 2025 20:11

АрмИнфо. Повестка о выражении недоверия премьер-министру не консолидировала оппозиционные силы, но это не значит, что мы не продолжим двигаться дальше, руководствуясь ею.

Об этом журналистам 26 августа после заседания суда заявил третий президент Армении, глава Республиканской партии Армении (РПА) Серж Саргсян.

<Это наша цель, которая является частью нашей программы>, - подчеркнул он. В случае если другие представители оппозиции представят свои программы, политическая сила Саргсяна с удовольствием их рассмотрит и проявит конструктивный подход. Он не исключил вероятности сотрудничества с любой оппозиционной силой, в случае если методы взаимодействия будут для них приемлемы.

На вопрос, примет ли РПА участие в выборах 2026 года, третий президент отметил, что пока подобного решения нет, поскольку в повестке выражение недоверия премьер-министру. <А дальше видно будет>, - добавил он.

Отметим, что Антикоррупционный Суд отказался прекратить уголовное преследование по одному из эпизодов в отношении третьего президента РА Сержа Саргсяна.

Напомним, что уголовное дело, в рамках которого предъявлено обвинение Сержу Саргсяну, касается отчуждения земельных участков на проспекте Исакова. В частности, земельный участок площадью 11 гектаров на проспекте Исакова, находящийся на балансе министерства обороны, согласно уголовному делу, был отчужден в 2005-2006 годах, когда Серж Саргсян был министром обороны Республики Армения. Согласно уголовному делу, эти земли были отчуждены путем прямой продажи по цене, существенно ниже рыночной.