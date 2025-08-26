|Плановые отключения электроэнергии 27 августа
|Серж Саргсян раскритиковал действия властей в отношении Электрических сетей Армении
|Вопрос выражения недоверия премьер-министру все еще в нашей повестке - Серж Саргсян
|Палата моды и одежды анонсировала дату Yerevan Fashion Week-2025
|Пашинян и Даути подтвердили готовность вывести армяно-британские отношения на уровень стратегического партнерства
|Армения и Великобритания обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Суд отказался прекратить уголовное преследование по одному из эпизодов в отношении третьего президента РА
|Армения и Великобритания договорились поднять сотрудничество на уровне стратегического партнерства
|В Азербайджане назвали возможную дату принятия решения по упразднению МГ ОБСЕ
|Армения примет участие в фестивале Эмира Кустурицы Kustendorf Classic
|Депутат НС: В Армении наблюдается ситуация тотальной несвободы
|Замминистра обороны России и посол Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Тегеран: Региональный механизм "3+3" должен сохранять активность
|Оппозицинер: Алиев не подписывает мирный договор, чтобы сохранить окно для войны
|27 августа начнутся предварительные слушания по делу бывшего депутата НС Рубена Акопяна - адвокат
|Двое сотрудников МВД получили взятку за за покровительство и совершение незаконных действий в пользу директора коммерческой организации
|В аэропорту "Звартноц" задержан гражданин иностранного государства
|Внеочередные выборы в Армении, с точки зрения Трампа и Алиева, будут означать попытку Пашиняна уклониться от выполнения взятых обязательств: Политолог
|Замглавы МИД Армении рассказал о приоритетах работы со странами Центральной Азии и дальнего Востока
|Снос мемориального комплекса "Цицернакаберд" начался под видом "реконструкции" - Давид Ананян бьет тревогу
|Эрдоган продолжает продавливать коридор через Сюник Армении
|В Минобороны Армении подтвердили факт ранения военнослужащего на боевой позиции
|Температура воздуха в Армении существенно не изменится - прогноз синоптиков
|Телефонный разговор между Министрами иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации
|Адвокат: Обвинительный приговор Аджапахяну готов, осталось добавить дату
|Плановые отключения электроэнергии 26 августа
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Пашинян: наша задача - выстраивать доверительные отношения с Азербайджаном
|В МИД Туркменистана состоялась церемония подписания двустороннего документа
|Сумма в 5 042 314 драмов была направлена в эко-лагерь Зарк. Бенефициаром инициативы «Сила одного драма» за август стала ОО Мост надежды
|Финал Суперкубка Саудовской Аравии: Аль-Наср против Аль-Ахли — футбольная жара в Гонконге!
|Пезешкиан в разговоре с Путиным поддержал формат диалога в рамках платформы "3+3"
|Самолет, летевший рейсом Париж-Ереван, совершил экстренную посадку в парижском аэропорту - СМИ
|В административном районе Нор-Норка проходит акция протеста, направленная против очередного градостроительного проекта
|Спикер НС выступил с заявлением, в котором сообщил о сложении Ареном Мкртчяном своего депутатского мандата
|Ашотян : Пашинян является злым гением армянского народа
|Мемориальный комплекс "Цицернакаберд" и Музей-институт Геноцида армян открыты для посетителей и во время ремонтных работ - заявление Музея-института
|Решение по апелляционной жалобе на арест Вардана Арутюняна будет оглашено 1 сентября
|Глава МИД Ирана позвонил российскому коллеге
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Президент Палаты адвокатов Армении снова баллотируется на эту должность
|Глава МИД Армении рассказал послам страны о вашингтонских договоренностях с Баку
|Пашинян: мы начинаем двигаться в такт международным процессам
|В Ереване начались работы по строительству нового здания для школы им.Альберта Азаряна
|Дело против Овика Абрамяна визировано судье Араму Григоряну
|Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
|Тер-Петросян посчитал своим долгом представить армянскому обществу мнение немецкого философа Канта об армянах
|Пашинян поздравил президента Уругвая с Днем независимости и подтвердил приглашение посетить Армению
|СК Армении: возмещен ущерб государству в размере 60 млн драмов
|Пашинян: проведение COP17 в Ереване на высоком уровне - еще одна хорошая возможность представить потенциал Армении международному сообществу
|Аналитик: Заявления о том, что азербайджано-карабахский конфликт "завершён", не имеют под собой оснований
|В Армению прибудет делегация Риксдага Королевства Швеция
|В Сюнике проходит ежегодное собрание армянских дипломатов
|Зеленский поблагодарил Хачатуряна за поздравления с Днем независимости
|Западно ориентированные НПО проводят акцию у 102-ой российской базы - российские военные их встретили армянскими патриотическими песнями
|Татоян: Алиев не имеет реальных намерений к миру и вооружается, чтобы быть готовым к войне с Арменией
|АРФД заявили о намерении защищать Декларацию независимости Армении от посягательств
|Лукашенко о вашингтонских договоренностях Еревана и Баку: Все-таки это плюс большой
|Правозащитные организации призвали главу МИД Германии активизировать усилия по содействию установлению справедливого мира между Ереваном и Баку
|Пашиняна направил послание по случаю принятия Декларации независимости Армении, при этом допустив ошибку в дате его принятия
АрмИнфо. Повестка о выражении недоверия премьер-министру не консолидировала оппозиционные силы, но это не значит, что мы не продолжим двигаться дальше, руководствуясь ею.
Об этом журналистам 26 августа после заседания суда заявил третий президент Армении, глава Республиканской партии Армении (РПА) Серж Саргсян.
<Это наша цель, которая является частью нашей программы>, - подчеркнул он. В случае если другие представители оппозиции представят свои программы, политическая сила Саргсяна с удовольствием их рассмотрит и проявит конструктивный подход. Он не исключил вероятности сотрудничества с любой оппозиционной силой, в случае если методы взаимодействия будут для них приемлемы.
На вопрос, примет ли РПА участие в выборах 2026 года, третий президент отметил, что пока подобного решения нет, поскольку в повестке выражение недоверия премьер-министру. <А дальше видно будет>, - добавил он.
Отметим, что Антикоррупционный Суд отказался прекратить уголовное преследование по одному из эпизодов в отношении третьего президента РА Сержа Саргсяна.
Напомним, что уголовное дело, в рамках которого предъявлено обвинение Сержу Саргсяну, касается отчуждения земельных участков на проспекте Исакова. В частности, земельный участок площадью 11 гектаров на проспекте Исакова, находящийся на балансе министерства обороны, согласно уголовному делу, был отчужден в 2005-2006 годах, когда Серж Саргсян был министром обороны Республики Армения. Согласно уголовному делу, эти земли были отчуждены путем прямой продажи по цене, существенно ниже рыночной.
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Аналитик: Заявления о том, что азербайджано-карабахский конфликт "завершён", не имеют под собой оснований
|Востоковед: Говорить об эпохе мира по состоянию на сегодня нельзя
|Эксперт: Никто в Армении не может тайно и единолично принимать судьбоносные для страны решения
|Мнение: Армяне заслуживают большего, чем транзакционное мирное соглашение с Азербайджаном
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
|Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
|Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
|Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу
|Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
|Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
|В Белом доме подписана "декларация о мире"
|Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
|Америабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторами
|Плановые отключения электроэнергии 31 июля
|Пашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждение
|Мнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания от судьбоносных для Армении вопросов
|Глава САР: Запад не сможет обеспечить безопасность Армении и дать ей какие-либо гарантии
|Зампред РПА назвал путь победы оппозиции над Пашиняном