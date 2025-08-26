Вторник, 26 Августа 2025 19:16

АрмИнфо. Ереванская неделя моды (Yerevan Fashion Week - YFW) в этом году пройдет с 23 по 26 октября, собрав по традиции на одной площадке дизайнеров, лидеров индустрии и международных гостей. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Элен Манукян - сооснователь Палата моды и одежды, которая и является инициатором проведения YFW.

В этом году программа мероприятия будет довольно насыщенной и разнообразной. Ожидается визит международных гостей, в том числе СМИ и представителей индустрии Основные события Yerevan Fashion Week 2025: показы новых коллекций армянских и зарубежных дизайнеров; конкурс Fashion Scout Armenia для начинающих дизайнеров; Fashion Expo - специальная выставочная зона для брендов и дизайнеров, где можно представить свои коллекции и наладить прямые контакты с байерами, ритейлерами и потребителями; Fashion Talks - лекции и дискуссии на темы стайлинга, фотографии, устойчивой моды, ИТ и моды, создания портфолио и др.

Помимо того, пройдут специальные выставки, посвящённые текстильному наследию Армении, ремеслу и кросс-дисциплинарным проектам.

Отметим, что Ереванская неделя моды стала знаковым событием в мире армянской моды, которая представляет креативность местных и региональных дизайнеров перед широкой аудиторией, в том числе отраслевыми специалистами, модной прессой, байерами, инфлюенсерами и поклонниками fashion-а.