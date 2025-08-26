Вторник, 26 Августа 2025 18:17

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял государственного министра по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании Стивена Даути.

Как сообщает пресс-служба главы кабмина РА, премьер-министр приветствовал визит Даути в Армению и выразил удовлетворение успешным раундом стратегического диалога Армения-Великобритания. Никол Пашинян отметил, что визит Стивена Даути в регион проходит в очень важный и даже исторический момент, учитывая достигнутые в Вашингтоне соглашения, которые закладывают основу стабильности и предсказуемости, более широкого регионального сотрудничества и развития на Южном Кавказе.

Стивен Даути, в свою очередь, поздравил премьер-министра с историческими результатами, достигнутыми в Вашингтоне в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и продвижении мирной повестки. Он подчеркнул поддержку Соединенным Королевством этого процесса.

Стороны подтвердили готовность вывести армяно-британские отношения на уровень стратегического партнерства и последовательно добиваться этой цели совместными усилиями.

Собеседники подчеркнули, что сотрудничество между Арменией и Соединенным Королевством основано на общих ценностях: демократии, верховенстве закона и защите основных прав человека.

Затем собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с дальнейшим развитием и расширением армяно-британского сотрудничества.

Была подчеркнута важность проведения исследований по экономическим проектам, представляющим взаимный интерес, реализации совместных инвестиционных программ и более активного участия британских компаний в инфраструктурных и других проектах в Армении.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность активного участия Великобритании в саммите Европейского политического сообщества и 17-й Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КС-17), которые пройдут в Армении в следующем году.

Состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.