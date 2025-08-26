Вторник, 26 Августа 2025 17:30

АрмИнфо. Замглавы МИД Армении Ваан Костанян и государственный секретарь по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании Стивен Даути провели в Ереване второй раунд Стратегического диалога Армения-Великобритания. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Армении. Опираясь на первую встречу Стратегического диалога, состоявшуюся в Лондоне в 2023 году, стороны оценили достигнутый прогресс и подтвердили важность регулярных контактов на высоком уровне для дальнейшего укрепления и расширения двустороннего партнерства между Арменией и Великобританией.

Стороны подтвердили свою твердую приверженность демократии, верховенству права и защите основных прав человека на региональном и глобальном уровнях, основанную на уважении общих ценностей, международного права, демократических принципов и международного порядка, основанного на правилах. Армянская сторона представила текущие демократические преобразования в стране, включая усилия по укреплению демократии, продвижению верховенства права, защите прав человека и расширению мер по борьбе с коррупцией. Соединенное Королевство высоко оценило прогресс Армении и подтвердило свою поддержку продолжения вышеупомянутых реформ.

Стороны договорились о повышении уровня отношений до уровня стратегического партнерства, обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности и обороны, включая будущие контакты на высоком уровне, обмен военными атташе по вопросам обороны, а также более тесное взаимодействие в области кибербезопасности и противодействия гибридным угрозам. В контексте повышения уровня отношений стороны подчеркнули важность дальнейшего углубления экономического сотрудничества.

Стороны выразили намерение углублять деловые связи и содействовать экономическому росту посредством сотрудничества, в том числе путем поддержки инклюзивного экономического развития Армении, реформ и диверсификации в сотрудничестве с международными финансовыми институтами. Стороны обсудили Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Великобританией. Армения отметила потенциал Британского механизма экспортного финансирования в развитии торговли и инвестиций. Стороны также приветствовали рост межчеловеческих контактов и подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества в области профессиональных обменов, образования и культуры.

Обратившись к региональным и международным вопросам, стороны обменялись мнениями по ключевым событиям, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Особое внимание было уделено Южному Кавказу. Великобритания приветствовала недавно достигнутые в Вашингтоне соглашения между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что они являются решающими шагами на пути к полной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года.

Стороны подтвердили важность открытия каналов связи между Арменией и Азербайджаном для содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и прилегающих территориях на основе взаимности, а также уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств. Также обсуждалась инициатива "Перекрёстки мира" как платформа для расширения региональной взаимосвязанности и экономического сотрудничества.

В контексте предстоящих событий стороны обсудили два крупных международных мероприятия, которые пройдут в Армении в 2026 году: саммит Европейского политического сообщества и 17-ю Конференцию сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КС-17). Соединённое Королевство выразило готовность оказать поддержку Армении в эффективной организации КС-17 для обеспечения чётких и содержательных результатов.

Диалог завершился подтверждением совместной приверженности углублению двусторонних отношений и расширению тесного сотрудничества путём установления стратегического партнёрства между Республикой Армения и Соединённым Королевством.