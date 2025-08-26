Вторник, 26 Августа 2025 17:20

АрмИнфо. Ожидается, что решение об упразднении Минской группы ОБСЕ будет принято 1 сентября. Обращение об упразднении Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур распространено среди стран ОБСЕ.

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на специальном заседании Кабинета министров, посвященном визиту Президента Ильхама Алиева в Вашингтон. "В целом, именно парафирование в США мирного соглашения вместо его подписания демонстрирует последовательность позиции Азербайджана",- отметил он. Байрамов также похвастался тем, что благодаря усилиям Баку, Минская группа ОБСЕ была отстранена от процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Азербайджанский чиновник также отметил, что до конца января этого года Армения не соглашалась с рядом положений мирного соглашения.

"Армения, в частности, не принимала пункты, касающиеся отзыва исков из судов и недопущения размещения третьих сил на границе. Совместная декларация, подписанная лидерами Азербайджана и Армении в присутствии Дональда Трампа в рамках визита в США, подтверждает повестку дня Азербайджана в области установления мира", - отметил глава МИД.