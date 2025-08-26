Вторник, 26 Августа 2025 16:29

АрмИнфо. В этнодеревне Мечавник, построенной выдающимся известным режиссером Эмиром Кустурицей, 4-6 сентября 2025 года пройдет в очередной раз Международный фестиваль классической музыки Kustendorf Classic.

Фестиваль ежегодно собирает молодых музыкантов и признанных мастеров со всего мира. В этом году, по рекомендации и при поддержке давнего друга Эмира Кустурицы - скрипача и продюсера, основателя Almazian Productions Хачатура Алмазяна - в программе фестиваля выступят приглашённые им артисты, представляющие Армению.

В частности, специальным гостем фестиваля станет Сергей Смбатян - художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Армении и главный дирижёр Филармонического оркестра Мальты. Он проведёт открытую лекцию для участников фестиваля. На сцене фестиваля выступит также Ева Геворгян - российско-армянская пианистка, которая исполнит Первый фортепианный концерт Петра Ильича Чайковского.

Фестивали Эмира Кустурицы уже много лет славятся уникальной атмосферой и собирают имена мирового масштаба. В разные годы их гостями становились Моника Беллуччи, Джонни Депп, Сальма Хайек, Джим Джармуш, Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Денис Мацуев и многие другие.

В числе ожидаемых гостей нынешнего года-меццо-сопрано Василиса Бержанская, одна из ярчайших звёзд мировой оперной сцены. Отметим, что этнодеревня Мечавник была построена Кустурицей для съемок фильма <Жизнь как чудо> (2004г.). Идею создания Дрвенграда Кустурица описывал в июле 2004 года следующим образом: <Я потерял свой город Сараево во время войны. Поэтому я захотел построить свою собственную деревню. Она носит немецкое название Kustendorf. Я буду организовывать там семинары для людей, которые хотят изучать, как создаётся кино, играть концерты, изготавливать керамику, рисовать. Это место, где я буду жить, и куда некоторые люди смогут приезжать время от времени. Там, конечно, будут проживать и другие жители, которые будут работать. Я мечтаю об открытом месте с культурным разнообразием, которое будет противостоять глобализации>.