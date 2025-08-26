Вторник, 26 Августа 2025 16:26

АрмИнфо. В Армении наблюдается ситуация тотальной несвободы. Об этом 26 августа в беседе с журналистами заявила депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Анна Мкртчян.

По ее словам, эта ситуация затрагивает каждого гражданина Армении, поскольку власти под давлением подвергают его страху, и, тем самым, пытаются заставить замолчать и препятствуя вовлеченности в общественно-политическую жизнь страны. "Это очевидно, и данная несвобода проявляется в тех судебных процессах, свидетелями которых мы являемся. Мы имеем дело с дискредитовавшей себя правовой системой, которые, забыв прибегают к пыткам, избиениям и погромам, пытаясь заставить граждан страны молчать. С другой стороны мы имеем дело с Николом ( Пашинян -премьер-министр РА - ред.), человек без родины, который про частях продает любой отрезок территории страны. В этой ситуации, в отношении любого, кто пойдет против этой схемы, будут возбуждены многочисленные уголовные дела", - подчеркнула парламентарий.

В этом контексте она указала на уголовное дело в отношении лидера блока "Честь имею", третьего президента РА Сержа Саргсяна, рассмотрение которого проходит 26 августа в ереванском суде. Мкртчян отметила, что все это сшитое властями дело является частью данного процесса. Все ранее возбужденные дела, продолжила депутат, были объединены в одно, и делается это для того, чтобы не дать Сержу Саргсяну активно заниматься политической деятельностью.

Напомним, что ранее Антикоррупционный суд выступил с сообщением, в котором обвинил бывшего президента РА в получении взятки в особо крупных размерах и незаконном участии в предпринимательской деятельности.