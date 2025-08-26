Вторник, 26 Августа 2025 14:50

АрмИнфо. Региональный механизм "3+3" уже выдержал испытание временем как региональная организация, содействующая разрешению споров между странами региона, особенно между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи

"Что касается процесса "3+3" на Южном Кавказе, то этот формат имеет свою историю и был создан для консультаций между странами региона и странами, окружающими Южный Кавказ, включая Азербайджан и Армению. До сих пор было проведено несколько встреч в разных странах, и, если я не ошибаюсь, одна из первых встреч прошла в Тегеране. Этот механизм уже выдержал испытание временем как региональная организация, содействующая разрешению споров между странами региона, особенно между Азербайджаном и Арменией", - отметил Багаи, передает IRNA.

По его словам, независимо от развития событий за пределами региона в отношении разрешения проблем Южного Кавказа, сегодня, возможно, больше, чем когда-либо, страны региона пришли к выводу, что эти механизмы должны оставаться активными и необходимо прилагать усилия для повышения их эффективности в целях разрешения споров и предотвращения вмешательства внерегиональных субъектов.