АрмИнфо. 27 августа начнутся предварительные слушания по делу бывшего депутата Национального Собрания РА, общественного и политического деятеля Рубена Акопяна, арестованного исключительно за политические высказывания. Об этом со своей страницы в Facebook сообщил адвокат Вараздат Арутюнян.

"Итак, 27 августа 2025 года в 14:00 в Ереванском городском суде общей юрисдикции административного района Ачапняк состоится первое судебное заседание по делу Рубена Акопяна под председательством судьи Давида Аргаманяна. Скорее всего, на судебном заседании будет также рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в отношении Рубена Акопяна.

Напомним, что 70-летний общественный и политический деятель Рубен Акопян обвиняется в совершении преступления, подразумевающего "публичные призывы, направленные на захват власти". В качестве меры пресечения в отношении него избран арест сроом на 2 месяца