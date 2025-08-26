Вторник, 26 Августа 2025 13:26

АрмИнфо. В результате доказательных и иных процессуальных действий, осуществленных Антикоррупционным комитетом РА, установлено, что двое сотрудников экономического управления Министерства внутренних дел Республики Армения по предварительному сговору, в составе группы, используя свое служебное положение, получили взятку за покровительство и совершение незаконных действий в пользу директора коммерческой организации. Об этом говорится в сообщении комитета.

В частности, в ходе предварительного расследования установлено, что 22 февраля 2025 года вышеуказанные должностные лица за взятку приняли предложение организовать процедуру признания данной коммерческой организации победителем тендера на установку систем газовой сигнализации для систем отопления, устанавливаемых в 150 подразделениях Министерства внутренних дел, после чего потребовали от директора организации 10% от стоимости установки одной единицы системы в 96 тысяч драмов, поставленной в рамках заключаемого договора, что составляло 9 600 драмов.

Кроме того, одно из указанных должностных лиц в 2024 году получило взятку от директора организации в целях обеспечения процесса признания другой коммерческой организации победителем соответствующего тендера на приобретение материальных ресурсов для нужд Министерства внутренних дел.

Должностным лицам Министерства внутренних дел Республики Армения предъявлены обвинения по ряду статьям Уголовного кодекса РА. Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы дела направлены в Антикоррупционный суд Республики Армения с обвинительным заключением.