Вторник, 26 Августа 2025 12:55

АрмИнфо. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Полиции МВД ПА, 23 августа в аэропорту "Звартноц" был задержан 35- летний гражданин иностранного государства.

Как передает пресс-служба МВД, данный гражданин разыскивается правоохранительными органами Республики Таджикистан с 1 мая 2024 года по обвинению в незаконном ввозе фальсифицированных или просроченных лекарственных средств.

В отношении разыскиваемого применена мера пресечения в виде ареста. О его обнаружении уведомлены инициатор розыска и прокуратура РА.