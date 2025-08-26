Вторник, 26 Августа 2025 12:21

АрмИнфо. Азербайджан и США получили то, что хотели и теперь не <отпустят> Никола Пашиняна, пока он не выполнит обещанное <на земле>. Такого мнение придерживается член Группы <Альтернативные проекты> Ваге Ованнисян.

<Тема досрочных выборов обсуждается импульсивно и не получает окончательного решения, зависая в воздухе. Почему это так?>, - задается вопросом эксперт. <В стране, где один человек без сопротивления принимает любое удобное ему решение, почему он должен колебаться в этом вопросе или учитывать чужие аргументы, противоречащие его собственным интересам. Скорее всего, на то есть свои причины>, - добавляет он.

Как замечает Ованнисян, после визита в Анкару, встречи в Абу-Даби и, самое главное, подписаний в Вашингтоне, возникла новая реальность, в которой возникает вопрос: разве в Ереване принимается решение о досрочных выборах?

<Несомненно, узкая круг лиц у власти будет желать досрочных выборов, и у них есть на это аргументы.

1. Есть определённый постдокументный фон, <легенда о принесённом мире>, и он силён, пока свеж. Зачем тянуть?

2. Власти заполнили тюрьмы активными деятелями, грубо говоря, переместили активизм с улиц в тюрьмы. Но так не может длиться вечно, <террористический шок> уже прошёл, и судебные процессы начинают работать на подсудимых.

3. Новые потенциальные силы ещё не сформировались, и было бы логично провести выборы без них.

Кажется, одних этих трёх пунктов достаточно, чтобы правительство пошло на внеочередные выборы (хотя это тоже не гарантирует успеха, но очередными выборами все будет гораздо сложнее), но оно не решилось. Что-то важное сдерживает, блокирует этот процесс>, - пишет политолог.

Посмотрев на это со стороны, Ваге Ованнисян отмечает, что после вашингтонских соглашений для двух других участников процесса, особенно Трампа, внеочередные выборы будут означать <выпрыгивание> из соглашений. <Администрация Трампа скажет: вы подписали, и у вас впереди год, усиленно занимайтесь реализацией подписанного. Столько всего можно сделать за год. Представьте себе реакцию Трампа, если накануне вручения Нобелевской премии человек, подписавший с ним бумагу, с большой помпой объявит о внеочередных выборах и, скорее всего, покинет свой пост. Поэтому американская сторона будет категорически против внеочередных выборов>, - считает эксперт.

В случае с Алиевым ситуация практически та же, конечно, с некоторыми особенностями. <Аргументы узкого круга лиц у власти, которые отлично работали несколько лет, уже теряют для Алиева актуальность. Именно в этот момент ситуация меняется. Никол скажет: давайте проведём внеочередные выборы, чтобы я мог воспроизвести себя и начать работать. Но Алиев уже получил всё, что хотел на бумаге. И теперь его интересует не воспроизведение Никола, а реализация подписанного. Год - достаточный срок, чтобы многое сделать необратимым, воплотить в жизнь.

На контраргумент Никола, что если это повторится, меня могут не избрать, они молча отвечают: это уже ваши проблемы. Алиев и Трамп получили то, что хотели на бумаге, а теперь требуют от подписавшей стороны с армянской стороны начать это реализовывать>, - отмечает Ованнисян.

Таким образом, считает он, если раньше Никол Пашинян говорил: <Если меня не будет, вы не получите то, что хотите>, то теперь все получили то, что хотели. <Теперь они хотят не подписи, а активной реализации подписанного. Это совершенно разные вещи, и они хотят реализации соглашений, опубликованных и неопубликованных в этом году. И здесь их не интересует ни личный комфорт Никола, ни его личные перспективы. И, конечно же, всех из вместе взятых совершенно не интересует интересы и желания Армении и её реального народа>, - резюмирует Ваге Ованнисян.