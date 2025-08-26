Вторник, 26 Августа 2025 11:02

АрмИнфо. В Капане в рамках продолжающегося совещания с послами Армении за рубежом состоялась беседа с заместителем министра иностранных дел Мнацаканом Сафаряном.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, обсуждались вопросы сотрудничества со странами Евразийского региона, в том числе, были затронуты вопросы армяно-российской повестки дня.

Был подчёркнут активный политический диалог со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, благодаря которому достигнуты ощутимые результаты, в том числе в развитии стратегического партнёрства. Состоялся обмен мнениями по повестке предстоящих контактов, в частности, с Китаем, Японией и Индией. Среди других площадок была затронута заявка Армении на членство в ШОС.

В целях более эффективной реализации потенциала разблокирования региональных инфраструктур были обсуждены новые возможности сотрудничества со странами Центральной Азии и дальнего Востока. В этом контексте также был затронут активный диалог с Казахстаном.

Сафарян также подчеркнул важность активизации экономической составляющей дипломатии, особенно в отношениях со странами Юго-Восточной Азии.

Состоялся обмен мнениями о современных региональных тенденциях и перспективах развития взаимовыгодного и стратегического партнерства.