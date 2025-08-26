Вторник, 26 Августа 2025 10:00

АрмИнфо. В ближайшие пять дней температура воздуха в Армении существенно не изменится. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно источнику, в регионах страны с 26 по 30 августа ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный, с порывами до 2-5 м/с.

Вечерами 25-29 августа в Армавирской, Котайкской областях и в предгорьях Арагацотнской области ожидается усиление порывов ветров

до 15-19 м/с. При этом, в указанный период по всей территории республики и в Ереване сохранится пожароопасная обстановка высокого уровня.

В Ереване в период с 26 по 30 августа также прогнозируется погода без осадков. По вечерам с 26 по 29 августа усиление

порывов ветров до 14- 18 м/с.

Температура воздуха в столице 26 августа днем составит 34-36 градусов, вечером - 28-30 градусов, в ночь с 26 на 27 августа - 20-22 градуса выше нуля