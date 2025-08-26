Вторник, 26 Августа 2025 09:53

АрмИнфо.25 августа 2025 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также подчеркнули значимость взаимодействия на международной политической арене.

В этом контексте главы внешнеполитических ведомств договорились продолжать активный политический диалог, включая переговоры и контакты на уровне министров иностранных дел в соответствии с Программой сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2025-2026 годы, подписанной в Ашхабаде в июне текущего года.