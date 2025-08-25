Понедельник, 25 Августа 2025 20:15

АрмИнфо. Прямо сейчас, в этот самый момент, судья Армине Меликсетян в деле архиепископа Микаэла Аджапахяна "хоронит" всю систему правовых гарантий проведения обысков. Об этом на своей странице в Фейсбук написал адвокат Рубен Меликян

"Защита привела пять аргументов, один весомее другого, о том, что обыск в Ширакской епархии Армянской Апостольской Святой Церкви был проведён с грубыми нарушениями закона и, следовательно, должен быть признан недопустимым (перестающим быть доказательством). Между тем, ни один из доводов защиты не "убедил" судью, и он отверг их все с крайне "странными" объяснениями", - отметил адвокат

По его словам, всё это ещё раз подтверждает гипотезу о том, что обвинительный приговор архиепископу Михаилу уже готов, осталось добавить дату.

Напомним, что Аджапаян находится под стражей с 28 июня. Согласно СК, в ходе предварительного расследования уголовного дела были получены очевидные фактические данные о том, что М.А. в интервью одному из новостных каналов заявил, что неоднократно предлагал двум бывшим президентам Республики Армения осуществить военный переворот через генералов, занимавших аналогичные должности в армии, полиции и органах национальной безопасности. <Таким образом, М.А., используя средства массовой информации, осуществлял публичные призывы, направленные на захват власти и насильственное свержение конституционного строя>, - говорилось в сообщении. В отношении М.А. было возбуждено публичное уголовное преследование по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса (публичные призывы, направленные на захват власти, нарушение территориальной целостности, отказ от суверенитета или насильственное свержение конституционного строя).

30 июля Апелляционный суд отклонил апелляцию защиты об изменении меры пресечения в отношении архиепископа. А уже 15 августа продлил еще на 10 дней его арест.