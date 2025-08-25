Понедельник, 25 Августа 2025 18:03

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11։00-17։00 жилой дом 48 на пр. Маштоца, жилой дом 8 на улице Московяна;

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 21, 25 на улице Эстонакан, жилые дома 13, 15, 15/1 на улице Шинарарнери;

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 жилой дом 5 на улице Мичурина, частные дома на улицах Бурназяна, Мичурина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частные дома на улице Еркатугаиннери, адрес: ул. Ротовяна 17/1, ООО “Медлайн клиник” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на улице Азатамартикнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 45, 47, 49, 51, 53 на пр. Аршакуняца, жилые дома 40, 42, 48, 44, 46 на улице С. Зоравара, частные дома на улице Севана, жилые дома 56А, Б на улцие Г. Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 1-ом и 2-ом переулках пр. Аршакуняца, жилой дом 26 на пр. Аршакуняца, жилые дома 160, 165А и частные дома на улице Брюсова, рынок “Сурмалу”, жилой дом 18 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Аревашат, Птгунк;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 село Агарак; частично село Воскеат; села Кармрашен, Акунк, Воскетас, Ехник, Шгаршик, Иринд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00 - 11։30 частично село Востан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00 -13։00 частично улицы Ачаряна, Айвозовского, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Касяна, Нерсисяна, Дуряна, Орбели в городе Арташат; частично село Шаумян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично села Урцадзор, Авшар, Айгаван;

10։00 -15։00 частично улицы Маркса, Исакова, Араза, С. Акобяна, Андраника, Араратян, Гая, Голцян, Лусинян, Атарбекян, Шаумяна, Мхчяна, Харазяна, Манушяна, Мясникяна, Ширванзаде, Сисакян, Папазяна, Огостоси 23, частично трасса Ереван-Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат; села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван;

10:00 -16:00 села Зангакатун, Ланджанист, Лусашох; частично села Вардашат, Урцаландж, станции компаний “Тим Телеком”, “Юком”, компании “Айаэронавигация”, телестанция “Зовашен”, “Гидромет каян”;

в Вайоц Дзорской области:

10։30 -12։30 квартал “Хндзори Айги”, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; частично улицы Еркрабаннери, Шаумяна, Аршавира Меликяна, Теряна, 26 Комисарнери, Мянсикяна, Вардадзор, Шаумяна, Алавердяна, КАмо, Еритасардакана в городе Вайк; территория, прилегающая к офису строительной компании, Джермукское шоссе и квартал ‘Дзахапня”, частично квартал ‘Чайкенди” в городе Вайк; села Артаван, Сараван, Сараландж, Угедзор, станции компаний “Вива Армения”, ‘Тим Телеком”, “Юком”, абонент (не являющийся жильцом) “Лидиан Армения” в селе Сараван;

10։30 -13։30 частично село Гер Гер;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично села Гарни, Вохчаберд; села Гегадир, Ацаван; села Зар, Севаберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11:00-14:00 улицы Гардмани, Г. Нжде, Байрона, Г. Надаряна, Чаренца, Комитаса, Септембери 21, Маштоца, компания “ЧШШ”, воинская часть, газозаправочная станция в городе Чамбарак; населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15։00-15։30 частично село Шохакат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.